Chcete vyměnit svůj iPhone za nový iPhone 14? Zde je uvedeno, kolik to stojí

Předobjednávky iPhonu 14, iPhonu 14 Plus, iPhonu 14 Pro a iPhonu 14 Pro Max se otevírají zítra, a pokud patříte k mnoha zákazníkům, kteří upgradují ze staršího iPhonu, můžete zvážit své možnosti výměny.



Apple má oblíbený program výměny, který zákazníkům poskytuje určitou částku kreditu na nákup nového iPhonu na základě dodaného modelu a jeho stavu. Mnoho zákazníků upgraduje svůj nový iPhone prostřednictvím programu výměny namísto úplného placení nebo používání operátora. Abychom pomohli zákazníkům, kteří chtějí obchodovat s novým modelem iPhone 14, níže uvádíme odhadované ceny výměny od společnosti Apple pro širokou škálu iPhonů předchozí generace.

iPhone 13 Pro Max – až 720 USD

iPhone 13 Pro – až 600 $

iPhone 13 – až 470 $

iPhone 13 mini – až 380 $

iPhone 12 Pro Max – až 530 USD

iPhone 12 Pro – až 430 USD

iPhone 12 – až 320 USD

iPhone 12 mini – až 250 $

iPhone SE (2. generace) – až 100 $

iPhone 11 Pro Max – až 370 $

iPhone 11 Pro – až 300 $

iPhone 11 – až 220 $

iPhone XS Max – až 210 $

iPhone XS – až 150 $

iPhone XR – až 140 $

iPhone X – až 130 $

iPhone 8 Plus – až 110 $

iPhone 8 – až 75 USD

iPhone 7 Plus – až 70 USD

iPhone 7 – až 40 USD

Přesná hodnota, kterou vám Apple za vaše zařízení poskytne, bude záviset na jeho přesné značce a modelu. Ceny uvedené výše a na webu Apple jsou pouze maximální částky, které vám Apple může nabídnout. Než se rozhodnete používat Apple Replacement Program, nezapomeňte se podívat Přepravce všech dostupných propagačních akcí.

Letos jsou čtyři nové modely iPhone 14: iPhone 14 s 6,1palcovou obrazovkou, iPhone 14 Plus s 6,7palcovým displejem a iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max s 6,1palcovým a 6,7palcovým displejem. , resp. iPhone 14 a iPhone 14 Plus jsou mírné upgrady oproti iPhone 13 a iPhone 13 mini, které nyní nahrazuje větší 6,7palcový iPhone 14 Plus. Oba modely mají vlastnosti nového fotoaparátu, čip A15 Bionic a delší výdrž baterie.

iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max jsou podstatnější upgrady, Dynamic Island má výřez ve tvaru pilulky, stále zapnutý displej, nový 48MP hlavní fotoaparát a další.

Všechny čtyři modely jsou nabízeny v řadě barev a konfigurací od 799 USD až po 1 099 USD. Barevné možnosti jsou uvedeny níže.

iPhone 14 a iPhone 14 Plus – modrá, fialová, půlnoc, hvězdné světlo a (PRODUKT) ČERVENÁ

iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max – tmavě fialová, zlatá, stříbrná, vesmírně černá

Všechny modely iPhone 14 bude možné předobjednat zítra v 5:00 PDT a všechny modely kromě iPhone 14 Plus začnou k zákazníkům dorazit v pátek 16. iPhone 14 Plus začne k zákazníkům dorazit v pátek. pátek 7. října.