Changhong Europe ztrojnásobí tržby v roce 2020

Evropa Je to hlavní trh pro vývoj Changhongu mimo jeho hlavní základnu. Vyrobeno v „zkráceném čase přepravy“ S’-čchuanElektrické spotřebiče pro domácnost určené pro více zemí Evropa Changhong Europe Electric Electric Tiger Wu, generální ředitel společnosti Changhong Europe Electric, uvedl, že nám pomůže v urychlení expanze trhu. V minulosti trvalo cestování produktů Changhong více než 45 dní Guangdong Kraj do Praha V Česká republika Při odeslání jako námořní přeprava. Nyní, s CRE, tranzit z Čcheng-tu na Praha Do 13 dnů. Potřeby trhu a výroby lze lépe uspokojit výrazně zlepšenou účinností odezvy.