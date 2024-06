Chang’e 6: Čínská lunární sonda se vrací na Zemi se vzorky hornin a půdy

Bangkok (AFP) – Čína Sonda Chang’e 6 Poprvé se na Zemi vrátila se vzorky hornin a půdy z odvrácené strany Měsíce, která byla málo prozkoumána.

Sonda přistála v oblasti Vnitřní Mongolsko na severu Číny v úterý odpoledne.

„Nyní prohlašuji, že lunární průzkumná mise Chang’e 6 byla naprostým úspěchem,“ řekl na televizní tiskové konferenci po přistání Zhang Kejian, ředitel Čínského národního úřadu pro vesmír.

Čínští vědci očekávají, že vrácené vzorky budou obsahovat 2,5 milionu let staré vulkanické horniny a další materiály, o kterých vědci doufají, že odpoví na otázky o geografických rozdílech na obou stranách Měsíce.

Blízká strana je to, co je vidět ze Země, a vzdálená strana směřuje do vesmíru. Odvrácená strana je také známá tím, že obsahuje hory a meteoritové krátery, což kontrastuje s relativně plochými oblastmi, které lze vidět na přilehlé straně.

Sonda přistála v Aitken Basin na jižním pólu Měsíce, kráteru, který vznikl před více než 4 miliardami let. Vzorky, které vědci očekávají, pravděpodobně pocházejí z různých vrstev pánve, která ponese stopy různých geologických událostí v celé své dlouhé chronologii, jako když byl Měsíc mladší a měl aktivní vnitřek, který mohl produkovat sopečné horniny.

Zatímco předchozí americké a sovětské mise sbíraly vzorky z blízké strany Měsíce, čínská mise byla první, která sbírala vzorky z odvrácené strany.

„Jde o světovou novinku v tom smyslu, že je to poprvé, kdy se někomu podařilo vzlétnout z odvrácené strany Měsíce a přivézt zpět vzorky,“ řekl Richard de Grace, profesor astrofyziky na Macquarie University v Austrálii.

Program Měsíce je součástí rostoucí rivality se Spojenými státy – které zůstávají lídrem v průzkumu vesmíru – a dalšími, včetně… Japonsko A Indie. Čína pravidelně umísťuje na oběžnou dráhu svou vlastní vesmírnou stanici Posílá posádky tam.

Čínský vůdce Si Ťin-pching poslal týmu Chang’e blahopřejnou zprávu, v níž uvedl, že jde o „historický úspěch v úsilí naší země stát se vesmírnou a technologickou velmocí“.

Sonda opustila Zemi 3. května. Cesta jí trvala 53 dní. Sonda se zavrtala do jádra a extrahovala horniny z povrchu.

Očekává se, že vzorky „odpoví na jednu z nejzákladnějších vědeckých otázek v měsíčním vědeckém výzkumu: jaká geologická aktivita je za to zodpovědná,“ uvedl Zhongyu Yue, geolog z Čínské akademie věd v prohlášení v Innovation Monday, časopise publikovaném v partnerství s Čínskou akademií věd o rozdílech mezi oběma stranami?

V posledních letech Čína zahájila několik úspěšných misí na Měsíc, přičemž v minulosti sbírala vzorky z blízké strany Měsíce pomocí sondy Chang’e 5.

Doufají také, že se sonda vrátí s materiály nesoucími stopy meteoritů z měsíční minulosti. Tento materiál by mohl osvětlit rané dny sluneční soustavy. Existuje teorie, že Měsíc fungoval jako svého druhu vysavač a přitahoval všechny meteority a trosky z éry minulého režimu, aby se nesrazily se Zemí, řekl De Griggs, který je také výkonným ředitelem Mezinárodního institutu pro vesmírné vědy. Peking.

Čína uvedla, že plánuje sdílet vzorky s mezinárodními vědci, i když přesně neuvedla, ve kterých zemích se nacházejí.

K této zprávě přispěla video producentka AP Olivia Changová.