Nové Dillí, 2. října (IANSlife): Návrat nejslavnějšího tajného agenta na světě. Slaví své 25. vydání a poté, co bylo kvůli pandemii Covid-19 více než rok odloženo, očekávaný film do roku 2021 vám poskytne nejen vzrušující akci, ale také některé z nejúžasnějších a nejúžasnějších destinací na světě. Od kuriózního anglického venkova až po pulzující ulice Istanbulu byly minulé filmy franšízy promítány na ikonických místech po celém světě, což z něj činí jednoho z nejpopulárnějších cestovatelů v odvětví tajných agentů.

Podle výzkumu Booking.com chce 55 procent indických cestovatelů cestovat do destinace kvůli tomu, co viděli ve filmu nebo televizní show. S posláním usnadnit každému prožít svět, platforma pokryla více než 28 milionů záznamů ve více než 152 000 destinacích, aby inspirovala filmové fanoušky, aby sami zažili kousek života tajného agenta s pobytem v jednom z těchto oblíbená místa natáčení, kdykoli je to bezpečné a zodpovědné Udělejte to znovu.

Taj Lake Palace – Udaipur, Indie

Pobyt v Taj Lake Palace, známém také jako Floating Palace, je zážitek z cestování jako žádný jiný. Tento luxusní hotel se nachází uprostřed jezera Pichola a byl jedním z míst natáčení filmu Secret Agent z 80. let. Budova je postavena z mramoru a vyznačuje se majestátní architekturou. Hosté se do hotelu mohou dostat pouze lodí, což činí nemovitost ještě výjimečnější. Ale nebojte se, centrum města je stále kousek pěšky, takže si hosté mohou snadno udělat jednodenní výlet do Udaipuru, známého také jako „Benátky východu“, protože město je obklopeno klidnými vodami jezera Pichola. Po krátké plavbě lodí mohou cestovatelé prozkoumat nádhernou architekturu, chrámy a indickou kuchyni, kterou město může nabídnout.

Hotel Canary Riverside Plaza – Londýn, Velká Británie

V roce 2012 se tajný agent proslavil koupáním ve střešním bazénu hotelu Canary Riverside Plaza. S výhledem na Temži a Londýn má Canary Riverside Plaza Hotel elegantní pokoje, díky nimž se každá agentura bude během pobytu ve městě cítit jako doma. Hotel se nachází v docházkové vzdálenosti od stanice metra a přístaviště Canary Wharf, které zajišťuje spojení s lodí Thames Clipper Boat a poskytuje přístup k nejoblíbenějším londýnským atrakcím. Pro největší fanoušky filmové franšízy nabízí Londýn prohlídky tajných agentů s průvodcem, které fanoušky seznámí s mnoha dalšími místy natáčení města.

Fontainebleau Miami Beach – Miami, USA

Vnitřní špión v nás všech ožívá v Miami, protože město bylo kulisou mnoha filmů v této populární filmové franšíze. Pro cestovatele, kteří chtějí nejen zažít kouzlo filmů na vlastní kůži, ale také se chtějí opalovat na slunci, je pobyt ve Fontainebleau Miami Beach nutností. Části třetí edice série Secret Agent byly natočeny v tomto masivním plážovém letovisku a není těžké pochopit proč – ohromující letovisko nabízí nádherný výhled na oceán a šest venkovních bazénů. Středisko je ideálním pobytem pro cestovatele, kteří rádi relaxují, ale zároveň rádi baví, protože resort má vlastní noční klub, devět restaurací a lázně. Hosté si mohou vychutnat svá martini, aniž by se třásli, v jednom z lobby barů resortu a užívat si nádherný výhled na Miami Beach.

Grandhotel Pupp – Karlovy Vary, Česká republika

V roce 2006 hrál tajný agent ruskou ruletu v působivém kasinu, kterým je ve skutečnosti Grandhotel Pupp. Tento hotel se nachází v historickém centru Karlových Varů v České republice, pouhé dvě hodiny jízdy od Prahy, a může se pochlubit tradicí z roku 1701. Hotel nabízí prostorné pokoje a apartmá, exkluzivní restauraci a lázně, kde si hosté mohou užít více možnosti wellness. Karlovy Vary jsou proslulé nejen svou scénou špionážních filmů, ale české město je proslulé také úžasnými termálními prameny, které byly objeveny ve 14. století. Nezbytná destinace pro cestovatele, kteří si na svých cestách užívají relaxace a wellness, aby se mohli úplně vrátit domů.

Gran Hotel Ciudad de Mexico – Mexico City, Mexiko

Úvodní scéna 24. vydání populárního filmu Tajný agent začíná průvodem „Den mrtvých“ ulicemi Mexico City, zatímco nepoznatelný agent bloudí po ulici s maskou lebky. V Gran Hotel Ciudad de Mexico vstoupil tajný agent, oblékl si oblek a pustil se do práce. Hotel má historickou architekturu a je skvělým místem k pobytu pro ty, kteří rádi cestují po městě a místní kultuře, protože se nachází v docházkové vzdálenosti od hlavních atrakcí, jako je Metropolitní katedrála a Prezidentský palác, které je také možné prozkoumat vstup na celodenní prohlídku města.

GoldenEye – Oracapsa, Jamajka

Právě pod jamajským sluncem začalo toto nyní slavné špionážní povolení. Původní autor řady románů Secret Agent napsal všech 14 románů o světoznámém tajném agentovi tropické monarchie GoldenEye. Díky soukromým plážím, skrytým zátokám a laguně se slanou vodou je tato nemovitost dokonalým útěkem pro cestovatele (nebo špiony na školení), kteří dávají přednost soukromí a přitom si užívají odpočinkovou dovolenou na pláži. A pro milovníky filmových trháků je to cíl, který musíte navštívit, protože mnoho filmů z této série bylo také natočeno na Jamajce.