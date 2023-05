Cestovní ruch v ČR se vrací na předpandemickou úroveň: pražské ráno

Český statistický úřad v pátek uvedl, že v prvním čtvrtletí letošního roku se v Česku ubytovalo asi 3,8 milionu turistů, což je oproti roku 2022 nárůst o třetinu.

Mezi nimi přijelo 1,7 milionu turistů ze zahraničí, meziročně o téměř 90 procent více, uvedla CSU s tím, že stejně jako v předchozích letech většina z nich pocházela z Německa.

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v ČR dosáhl v prvním čtvrtletí roku 2023 9,9 milionu turistů, meziročně o 26,4 procenta více.

Po krizi COVID-19 se počet hostů postupně zvyšuje. Oproti roku 2019 to ale nebylo na stejné úrovni. Provozovatelům ubytovacích zařízení stále ubývá pětina klientů ze zahraničí, kteří do Česka přijížděli před krizí,“ uvedl Pavel Vančura, vedoucí CSU Tourism and Statistika životního prostředí, uvedla v prohlášení.

V prvním čtvrtletí roku 2019 se v Česku ubytovaly čtyři miliony turistů, většinou cizinců.

Podle nových údajů zveřejněných Světovou organizací cestovního ruchu Organizace spojených národů (UNWTO) cestovalo v prvních třech měsících letošního roku do zahraničí odhadem 235 milionů turistů, což je více než dvojnásobek počtu zaznamenaného za stejné období v roce 2022.

Ve srovnání s rokem 2019 dosáhly mezinárodní příjezdy v prvním čtvrtletí roku 2023 80 % úrovně před pandemií.

Světová turistická organizace uvedla, že cestovní ruch je „na cestě k dosažení úplného oživení“, ale upozornila na některé problémy, kterým toto odvětví čelí, jako je ekonomická situace a geopolitické napětí.

Ekonomická situace zůstává hlavním faktorem ovlivňujícím efektivní oživení mezinárodního cestovního ruchu v roce 2023, kdy vysoká inflace a vysoké ceny ropy zvyšují náklady na dopravu a ubytování. V důsledku toho se očekává, že turisté budou stále více vyhledávat hodnotu za peníze a cestovat blízko svých domovů.“