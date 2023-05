Čeští surfaři jsou připraveni poprvé reprezentovat zemi na mistrovství světa

Česká surfařská mafie

Jana Kašová|Foto: Pavel Hanusz, Česká asociace surfování

Pražský ostrov Tvanice se začátkem tohoto týdne proměnil v mini kalifornskou pláž, když skupina rozzářených, fit a opálených jedinců pokládala dotazy médií obklopená surfy.

Uskutečnila se speciální tisková konference, na které bylo oznámeno, že Česká republika vůbec poprvé vyšle vlastní tým na celosvětově nejvýznamnější surfařskou událost – World Surfing Games.

Každoroční soutěž, kterou pořádá International Surfing Association (ISA), sdružuje nejlepší surfaře z celého světa a pro ty, kteří jsou úspěšní, poskytuje šanci kvalifikovat se na olympijské hry, protože tento sport debutoval teprve před dvěma lety. .

Na písečné pláže Surf City v Salvadoru cestuje sedm Čechů, tři ženy a čtyři muži a jeden funguje jako záloha pro případ, že by se jeho spoluhráči zranili.

Anna Ritová|Foto: Pavel Hanusz, Česká asociace surfování

„Bylo by skvělé reprezentovat Českou republiku a splnit si sen, který s naším trenérem sdílíme – být nejlepší mezi zeměmi, kterým chybí oceán.“





Patří mezi ně i 28letá Jana Kašová, která je v současnosti držitelkou titulu nejlepší surfařka v České republice, loni vyhrála Český pohár.

„Je skvělé reprezentovat Českou republiku vůbec poprvé na mezinárodním šampionátu! Surfing je individuální sport, ale tato soutěž je svým způsobem speciální, protože soutěžíme jako tým i jako národ.“

„Bylo by skvělé reprezentovat Českou republiku a splnit si sen, který s naším trenérem sdílíme – být nejlepší mezi zeměmi, kterým chybí oceán.“

Paula Cotta|Foto: Pavel Hanusz, Česká asociace surfování

Svou zemi bude reprezentovat po boku Anny Ritové a Pauly Kota, dvou hvězd sportu, který v České republice teprve začíná.

„Surfing je zde velmi mladý sport. Já sám jsem se k němu dostal před téměř 10 lety. Oceán jsem poprvé viděl, když mi bylo 20, takže zatím je to trochu jízda. Doufám však, že se bude dále rozrůstat.“

READ Maminčin dům v českém hororu Home Invasion Přišla v noci Jakub Michna|Foto: Pavel Hanusz, Česká asociace surfování

Rodačka z bohémského westernového městečka Domažlice Kašová nyní tráví většinu času pronásledováním vln v Portugalsku. Její příběh je podobný jako u mnoha dalších českých běžců, jejichž mužskou složku tvoří Jakob Michna, Robert Vesluel, Petr Novotný a David Link. Ten druhý vysvětlil, proč tomu tak bylo.

„Když jsme v České republice, snažíme se toho udělat co nejvíc. Například surfováním na řece nebo paddleboardingem na stojaté vodě.“





„Většina lidí, kteří jezdí do Salvadoru a berou svůj trénink vážně, tráví většinu času v zahraničí. Já jsem například většinu minulých let strávil na Bali, ve Španělsku, Portugalsku a Francii.“

„Když jsme v Česku, snažíme se toho dělat co nejvíc. Například surfováním na řece nebo paddleboardingem na stojaté vodě. Snažíme se také cvičit na surfu a na suchu v posilovně.“ k vypracování partií.“ Určité svaly, které potřebujeme. To je vše, co tady můžeš dělat. Je to hlavně o pobytu v oceánu, a proto musíme odjet do zahraničí.“

Robert Fiselwell|Foto: Pavel Hanusz, Česká asociace surfování

David Lenc kromě toho, že reprezentuje Českou republiku v surfingu, je také poloprofesionální hráč plážového volejbalu. Říká, že to byl sport, kvůli kterému byl zpočátku zvědavý, jak dobře dokáže balancovat na prkně.

„Je to trochu jako mafie, jakmile jste uvnitř, není cesty ven.“





„Vlastně i teď jsem v českém beachvolejbalovém i surfařském týmu, takže je to pro mě takový dvojí život. Každopádně když jsem hrál plážový volejbal, kurty byly na plážích, takže surfování tam bylo vždycky.“ .

„Několikrát jsem zkoušel surfovat a bylo to úplně na hovno. Nemám rád, když nejsem v něčem dobrý, tak jsem se snažil dohnat nějaký surfařský kemp a právě sem mě můj parťák na plážový volejbal pozval na moje první surfování.“ výlet s českou agenturou sem. To bylo ono.“ Ve Španělsku v roce 2018. Můj první surfovací výlet. A odtamtud to tak nějak chytne. Je to trochu jako mafie, jakmile jste uvnitř, není cesty ven.“

READ Corey Taylor uvažoval o napsání muzikálu o ztracené „posádce“ z Iowy - Cirang! Petr Novotný|Foto: Matias Menchik, Czech Surfing Association

Obrazy na Vltavě

Na ostrově Štvanice sídlí česká surfařská mafie, konkrétně Pražskej serfovej klub. Začátkem tohoto roku byla v místě také otevřena a Soukromé zařízení pro surfováníKde si začínající surfaři mohou vyzkoušet své dovednosti při jízdě na umělé vlně vysoké 65 cm. Projekt byl realizován díky veřejné sbírce, která přinesla 660 000 Kč.





Existují také další způsoby, jak mohou surfaři zlepšit své dovednosti v zařízení, říká David Link.

„Existují cvičení v posilovně nebo skupinová cvičení, kde trénujete speciálně pro surfování. Existují také lekce surfové jógy, kde se zaměřujete konkrétně na procvičování flexibility, abyste mohli provádět manévry a získat rozsahy a stabilitu jádra, jaké chcete. To je fyzický aspekt.

Pak jsou tu také kurzy surfování. V těchto třídách pracuji jako trenér. Kromě surfování po oceánu je možné to dělat i na rovném povrchu nebo uvnitř dřevěné mísy. Druh povrchu napodobuje tvář vlny. Můžete si nacvičit nějaké manévry, které byste dělali při surfování v oceánu uvnitř mísy.“

Foto: Česká asociace surfování

Od surfařských domů po národní organizaci

Jana Kašová|Foto: Pavel Hanusz, Česká asociace surfování

Počátky surfování ve vnitrozemské zemi lze vysledovat až do počátku 21. století, kdy se zdá, že tento sport z velké části představili členové různých takzvaných „surfových táborů“ po celém světě. Ty si podle některých zdrojů často zakládali mladí lidé jezdící surfovat na prázdninové zájezdy, neboli „surfové domy“, které do Česka inzerovaly specializované cestovní kanceláře.

V roce 2003 pak v Brně vznikla raná verze České surfařské asociace a o pět let později byla představena speciální česko-slovenská surfařská soutěž Surfchamp. Turnaj, ve kterém se proti sobě postaví nejlepší surfaři obou zemí, se od té doby vyvinul v jakýsi neoficiální každoroční turnaj.

Jakub Michna|Foto: Mat Rendek Surfchamp, Česká asociace surfování

Přestože se tento sport dále rozrůstal, trvalo více než deset let, než v roce 2020 vznikla plnohodnotná Česká surfařská asociace, uznávaná ISA. Dnes se čeští surfaři mohou účastnit mnoha soutěží doma i v zahraničí se dvěma největšími města Prahy a Brna, obě mají své specializované surfařské kluby. Máme však před sebou ještě dlouhou cestu, aby tento sport získal dostatečné uznání, aby se dostal na olympijské hry.

Právě teď tým vtipkuje, že jsou to „borové šišky na pláži“, inspirované přezdívkou jamajského olympijského lyžařského týmu „oheň na ledě“, kterou proslavil film Cool Runnings z roku 1993.

Anna Ritová|Foto: Mat Rendek Surfchamp, Česká asociace surfování

Hollywood české surfaře zatím nekontaktoval, ale tým doprovází mladá dokumentaristka Františka Bakošová z pražské FAMU, která dobrodružství skupiny zachytí na kameru.