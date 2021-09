Ubytovna Modrá – jeden ze dvou rezidenčních hotelů, které budou 30. června 2018 uzavřeny v Labstadu nad Labem v České republice. (Foto: Petr Zewlakk Vrabec)

Volení zástupci tamních úřadů tvrdí, že český ústavní soud zrušil část zákona o pomoci osobám v hmotné nouzi, což pomohlo založit „zóny bez domova“ a jako součást této oblasti zacházet pouze s takovými oblastmi. Některé příležitosti, jak zabránit „problémovým“ lidem ve vstupu na jejich území. Podle České tiskové agentury (ČTK) někteří starostové nyní věří, že sněmovna bude pod velkým tlakem na vytvoření podobné legislativy, která neporuší nálezy Ústavního soudu.

Místostarosta Liberce Ivan Langer (starostové za Liberecký kraj), který je zodpovědný za sociální problémy, uvedl, že věří, že komunity nyní přicházejí o jediný represivní nástroj k řešení situace v oblastech s „problematickým“ bydlením. „Je to vážné řešení, ale mělo to své nevýhody – například se to týká pouze nových nájemníků, nikoli stávajících,“ řekl ČTK.

V Liberci, kde žije 100 000 obyvatel, byla vyhlášena jediná bezdomovecká oblast pro tři budovy v soukromém vlastnictví v blízkosti Frantikov na Wojanově ulici. “Osobně se domnívám, že zrušení nepříznivých zón nás v současné době příliš neovlivní,” řekl místostarosta.

„Máme problémy v jiných oblastech, než je Wojciech, ale i když zákon ten odstavec nezrušuje, jsem si naprosto jistý, že tyto oblasti nedodržely pravidla pro zřízení neziskové zóny,“ dodal Langer. Upgradování zařízení na Wojciechově ulici bylo podle jeho názoru způsobeno velmi špatnou opravou „špatné“ budovy, stavební úřad se rozhodl odsoudit.

Obyvatelé této budovy se museli přestěhovat jinam, což byl vždy požadovaný výsledek. Ve městě Berov je asi 10 ulic a Masarikovo Namasta zařazeno do takzvaných „oblastí, kde se zvýšil výskyt sociálních nepříjemností“, což je předpokladem pro vyhlášení zóny bez prospěchu.

Město plánuje v budoucnu takové zóny rozšířit, včetně budovy na Serotonovo Namasta 22 v blízkosti úřadu práce. V Přerově jsme použili toto měřítko tam, kde byl objektivní problém se skupinami nepřekonatelných obyvatel. [EDITOR’S NOTE: The term “inadaptable” in Czech comes from the German term “unanpassungsfähig“, used by the Nazis to designate the “inconvenient” groups whom they then sent to the extermination camps] „Někdy to souvisí s konkrétními budovami,“ řekl ČTK starosta Peter Mansko (ANO).

“Kvůli tomu [the Constitutional Court decision] Ztratili jsme jeden z mála nástrojů, jak zabránit příchodu problémových lidí, “řekl starosta.

Tento nástroj zabrání spekulantům v nájemních domech primátora Jacoba Malasky (ČSSD) pohybovat se po okraji společnosti a těch, kteří jsou často zapojeni do pochybení do centra města. Nové obytné prostory. “Byl jsem v mnoha městech po celé republice, všichni mi řekli, že i když zóny nejsou vyléčené, jsou jednou z mála věcí, které fungují v právu, a my je všechny znovu zavedeme,” řekl ČTK starosta.

“Dnešní rozhodnutí mě zklamalo,” řekla Malaska. Ačkoli takové zóny nejsou jediným dostupným nástrojem, jsou očividně velmi účinné, dodal.

Podle starostky města Sokolo Renaty Olehlovi (ANO) zrušení zón zvýhodnění bydlení nepoškodí obyvatele žijící v blízkosti čtvrtí s nájemními jednotkami vlastněnými „pašeráky v chudobě“, ale těmi, kdo jsou zranitelní vůči škodám pro komunitu. udělá vše pro vyřešení jejich situace. Podle Sokolova a starosty, prvního města, které zóny zřídilo, byla jejich zkušenost s nimi dobrá.

V současné době se obává, že se sociální situace ve městě zhorší, protože je nyní zakázána. Město Chesapeake Lopa dnes oznámilo, že v centru města zahájí neformální zónu.

Zaměstnanci městských úřadů se v současné době snaží zjistit, jak rozhodnutí Ústavního soudu ovlivňuje jejich nový mandát. „Musíme si pečlivě přečíst nálezy Ústavního soudu a přirozeně budeme jednat v souladu s vynálezem nebo v případě potřeby jej převrátit,“ řekla starostka Zitka Wolfow (ANO).

“Samozřejmě budeme nadále řešit řešení situace v centru města,” řekl. Starosta Petr Hron („Žijte v Úpici“) ve městě Úpice řekl, že považuje zrušení nepříznivých zón za velkou chybu.

“Vláda dělá z obyčejných občanů, kteří jsou slušní a tvrdě pracující lidé, rasisty a extremisty. Tímto rozhodnutím vláda vytváří podmínky pro extremismus a rasismus,” obvinil TTK.

“Nechám tu soudce Ústavního soudu týden, aby se mohli sami přesvědčit,” řekl Hron. Miroslav Klubna, starosta města Orlow v okrese Corvine, řekl, že doufá, že toto rozhodnutí zkomplikuje situaci místním úřadům.

Podle jeho názoru problém zón, které je třeba vyřešit, nezmizí, ale bude vykopnut zpět na silnici. Třebíč Pavel Pacal („za Třebíč“) řekl starostovi ČTK: „Chtěli jsme odstranit rodiny přistěhovalců z celé České republiky, aby mohli jít na prázdná místa a pobírat dávky na bydlení na této adrese.“

Třebíč chtěla letos v listopadu zavést do vybraných ulic nepříznivou zónu, kde se hlavně v noci dělá velké množství chyb. Toto opatření znamená, že jinak se ti, kdo mají nárok na bydlení, již na tyto adresy nedostanou.

“[A benefit-free zone] Jeden z mála způsobů, jak to do určité míry eliminovat. Největším zdrojem našich problémů z hlediska chování a zneužívání je skupina obyvatel, kteří pobírají dávky na bydlení, “řekl starosta.

„V Třebíči se tento problém objevil za poslední půlrok, ​​protože sem začaly migrovat romské rodiny z Brna a Slovenska,“ obvinil starosta. Po právní analýze rozhodnutí soudu by podle něj mělo být město informováno o dalším postupu.

Podle mluvčího Ústavního soudu, soudce Ziga Zmenka, musí nyní obce zrušit opatření stanovená pro neúčinná pásma, jinak by porušily nález soudu. Reportéři, těm, kterým byly kvůli takovým zónám dříve odepřeny dávky na bydlení, nebudou nyní vyplaceny dlužné částky, jinak budou mít nárok.