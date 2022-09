Český trenér debl za mužskou reprezentaci

ÖFBV (Rakouská florbalová federace) nyní s Lukášem Pokorným a Petrem Mudrou spoléhá na know-how českého florbalu v mužské reprezentaci. Oba trenéři spolu spolupracují již léta a mohou přinést dlouhou řadu zkušeností a úspěchů.

— Na toto vydání se velmi těšíme a jsme si jisti, že v Rakousku můžeme něco změnit. 28. místo ve světovém žebříčku nemůže být nárokem mužské reprezentace. Když se podíváme na minulá utkání a ligová utkání, vidíme spoustu talentůOn říká Lukáš Pokorný. V první fázi se trenér zaměří na skupinové úsilí.

– Pojďme si udělat přehled, jaká je situace v Rakousku. Nemá smysl stát ve frontě pouze podle bodových seznamů a klubových příslušností. Mnoho týmů má často skvělé zaměstnance, kteří jsou pro tým velmi důležití, ale nejsou na vrcholu bodovaného/bodového seznamu. Nezáleží na tom, v jaké lize nebo klubu hráč působí, šanci zahrát si v týmu dostane každý.byl přidán Pokorný.

— Od února se pokusíme sestavit tým pro příští kvalifikaci mistrovství světa v roce 2024, který má velkou šanci kvalifikovat se na mistrovství světa. Když něco děláme, děláme to na 100 % a lyžování se do Rakouska jen tak nedostaneřekl Petr Mudra.

– Rád bych poděkoval ÖFBV za důvěru, kterou nám projevili. Pokud to bude možné, rádi bychom vytvořili tým, který by pokrýval všechny aspekty groundballu. Při naší práci vždy klademe velký důraz na fyzickou a kondiční připravenost hráčů se zaměřením na potřeby moderního stylu florbalu. Rychlost, rychlost odkopu, dynamika, správný pohyb a motorika. Také jsem kladl zvláštní důraz na fyzickou hru a koncovou sílu. Věřím, že společně s proaktivním přístupem ÖFBV můžeme do Rakouska přinést něco nového, co pomůže celému florbalovému systému., Petr Mudra pokračoval.

Tři doplňující otázky ÖFBV Lukáš Pokorný.

Jaké máte s Petrem plány s ÖFBV?

— Chceme pomoci vytvořit prostředí, kde se hráči mohou zlepšovat. Toto vylepšené prostředí může pomoci dalším trenérům a klubům. Chceme povzbudit reprezentanty, aby pomohli rakouskému florbalu. Vnímáme je jako multiplikátory naší práce.

Jak lze zlepšit florbal v Rakousku?

— Nejprve bychom rádi prozkoumali současnou situaci. Ve videích jsme viděli, že hráči v Rakousku jsou na tom fyzicky velmi dobře. Hodně radosti bylo vidět i ve hře. Nyní musíme na základě skutečných výsledků úsilí zjistit, zda se tak skutečně stalo, a podniknout další kroky.

Jaké jsou první věci, které byste jako noví trenéři měli udělat?

— Nejprve musíme společně s hráči a vedením definovat naše očekávání. Poté jsme připraveni vytvořit akční plán. Na plánování je teď příliš brzy, vše vymyslíme až po námaze.

Zdroj: Rakouská florbalová federaceAdaptováno IFF