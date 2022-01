Český strážník byl údajně potrestán poté, co nazval romské děti „spratky“ a vyhrožoval napadením jejich matky

Městský strážník z mladoboleslavské policie, který se stal virálním na českém TikToku (2022). (FOTO: Romea.cz)

Na českých sociálních sítích se nedávno objevilo video, na kterém je strážník městské hlídky v Mladé Boleslavi zapojen do ostré debaty s rodinou Romů, během níž o dětech mluví jako o „spratcích“ a vyhrožuje ženě fyzickým násilím. Nejeden čtenář Romea.cz poslal video na zpravodajský server a od 25. ledna bylo stále dostupné na TikToku.

Zástupce ředitele Městské policie Mladá Boleslav říká, že video bylo natočeno loni v létě. Řekl také, že celý incident skončil tím, že se obě strany omluvily a že hlídkový důstojník byl disciplinárně potrestán.

Když video začíná, žena emotivně vysvětluje policistovi, že její děti nejsou „spratky“. Nasedne do auta a adresuje jí tuto výhružku: „Přestaň mě naštvat, nebo ti to opravdu nechám.“

To vše natáčí muž, který se ze všech sil snaží ženu uklidnit a všímá si služebních čísel dvou přítomných strážníků. Jen jeden z policistů byl agresivní.

„Ve chvíli, kdy všichni uvidíte černé děti, prostě se překlopíte,“ křičí žena na agresivního důstojníka. „Co to blábolíš, že se kýveš nad…ty…,“ reaguje policista a debata se stupňuje.

Druhý důstojník a muž, který incident natáčí, dělají, co mohou, aby situaci uklidnili. „Jdu to ukázat panu Kyptovi [the Municipal Police director] toto vaše chování zítra, “je slyšet filmařův hlas, jak říká na videu.

„Pojď a ukaž mu to, budeš muset do Chorvatska, kde se povaluje na jachtě,“ odpovídá hlídka. „Věřím, že jsi opilý,“ reaguje filmař na ta nelichotivá slova o policejním režisérovi.

Důstojník pak rozzlobeně vystoupí z auta a vysílačkou zavolá státní policii jako zálohu a vyhrožuje romské rodině trestním oznámením. „Pošlete sem státní policii, pan Rom mě obvinil z opilosti,“ říká hlídka do vysílačky.

Po další krátké výměně názorů, kdy policista znovu opakuje, že děti jsou „spratky“, video končí. Romea.cz se pokusila kontaktovat uživatele Facebooku, který nahrál záběry na internet, ale zatím se nedostal k tomu, kdo to byl.

Vzhledem k tomu, že na videu nikdo nemá masku a děti mají jen kraťasy, je jasné, že záběry nejsou nedávné, ale byly natočeny za teplejšího počasí, kdy byla pandemická omezení uvolněna. „Záběry jsou z letních měsíců roku 2021. Víme, že video našeho hlídka koluje online, ale to je docela zkrácená verze. Existuje plnější, neupravená verze zachycující celou situaci od začátku do konce. Celé video zachycuje, jak incident začal a v závěru je vidět, jak si obě strany podávají ruce a vzájemně se omlouvají a přiznávají, že se obě strany chovaly nevhodně,“ řekl Romea.cz náměstek ředitele Městské policie Stanislav Holub.

„Chování hlídky bylo pochopitelně neslučitelné s posláním hlídky a toto chování bylo ze strany ředitele Městské policie interně kázeňské,“ uvedl Holub. Zpravodajský server Romea.cz byl informován, že k celému incidentu došlo poté, co hlídka začala oslovovat romské děti, že si hrály s nákupním košíkem, který údajně našly u nějakých odpadkových košů.