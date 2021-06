Český startup Fireball již získal na mobilní Dragon’s Lyre 20 milionů korun

Před rokem uspěli na Kickstarteru, získali své první osvojitele od hvězdných investorů a letošní start české ohnivé koule se nezmenšil. 25letý designér John Rose tvrdí, že vyhrál miliony bonusových korun za mobilní verzi světově proslulého Dungeons & Dragons, což byl falešný model slavného draka v České republice a testován tisíci hráči.

Každý, kdo někdy hrál Dragon Lie, ví, že se jedná o klasickou desku stolu, pro kterou potřebujete nejen určité funkce, ale také znalost obecných pravidel, abyste se mohli plně ponořit do této hry fantasy hrdinů. Jelikož se jedná o hru, která často trvá několik hodin, rozhodl se John Roose, který se dobře zná, pokusit se zkombinovat to nejlepší z klasických her a moderní technologie, aby tuto hru zmírnil.

Lidé hrají dungeony a draky už padesát let, protože je to hra s nekonečnými možnostmi. S tím můžete dělat cokoli. Vždy máte úžasná dobrodružství s různými přáteli. Tato hra je sociální a učí lidi pracovat jako tým. Zjednodušujeme a upřednostňujeme koncept mobilních zařízení, “ Zakladatel vysvětluje ohnivá koule Jane Rose.

Mobilní hra Dungeons & Dragons upoutá pozornost hned od začátku. Startup Fireball založil v roce 2019 mladý designér, který se k němu připojil loni Kickstarter dokázal zapůsobit na obecné herní publikumZískal téměř 1,6 milionu korun a investoři věří, že ho uvidí. Na počátku společnosti Pošlete miliony korun Zee Hlavenkovi a spoluzakladateli Kiwi.com Oliverovi DlowoviPak se staly více a nyní k nim byla přidána nová jména.

Mobilní aplikace Fireball pro hraní dungeonů a draků Foto: Fireball

Jedním z jeho dalších cílů je najít novou domácí truhlu z ohnivé koule, následovanou Ventures Stojí s kolegou kapitalistou z Balefire Davidem Shikou. Nejnovějším tématem je také John Elofsky, spoluzakladatel hry Pete Sauber, který se specializuje na virtuální realitu. To se již prodalo přes 4 miliony kusů. Společně investují více než 10 milionů korun do nového investičního kola do mladé společnosti.

Včetně předchozích investic Fireball již získal celkem 20 milionů dolarů. “S potěšením reagujeme na tento projekt Davida Cisca a Johna Ilovskeho. Jejich zkušenosti nám pomáhají posunout se vpřed s hrou ohnivé koule.” Komentář k získání dalšího kapitálu od Jeanne Rousey. Díky těmto investicím bude pokročit také vývoj mobilních aplikací, které projdou úspěšným alfa testováním.

Ve verzi alfa Fireball již otestoval 3 000 testerů, většinou ze Spojených států, a dostali nadšenou odezvu, uvedl prezident společnosti. “Jedná se o nový koncept v oblasti mobilních her. Vydali jsme se na neprozkoumanou cestu a hodně jsme se naučili.” S novou investicí souhlasí John Roos s rozšířením komunity dungeonů a draků v západních zemích a přidáním dalších funkcí do aplikace.

“Dokončení některých investic trvá dlouho, jiným trvá jen pár minut. Fireball je druhý případ. Stačilo mi vidět tým, některá čísla a produkt. Okamžitě bylo jasné, že musím takovéto řešení podporovat.” zajímavý projekt. Na přenosných zařízeních je celá řada “. Hry jsou velmi vzácné, což je určitě škoda. Doufám, že Fireball najde mnoho věrných hráčů, kteří v ní budou mít úžasná dobrodružství. “ John Ilavsky jistě.

David Davitska, který pracuje v Purpose Ventures Fund, je také nejdůvěryhodnějším místním herním guru. Po sázení spusťte Akkomanko A Další domácí společností je Encapate Krátkodobá investice již třetí. I v mobilním světě najde Shika ve Fireballu význam, že hraní Dungeons & Dragons může zlepšit sociální vazby.

„D&D není o hraní proti sobě nebo o„ zabíjení času “poklepáním na padající kostky. Vyrobeno a snadno se hraje. Uvedl David Sisko.

John Rose, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Game Startup Fireball Foto: Fireball

V současné době vyvíjí zkušený mobilní „drak“ deset zkušených hráčů ze společností jako Bohemia Interactive, Cushion, Fitfi nebo Spacenow, často označovaných jako Dragon’s liar a podobné hry. Roose pracoval na druhém a také na Data Separators nebo Tatrip, kde také, stejně jako Fireball, vytvořil uživatelská rozhraní. Nyní hledá další kolegy, protože chce pracovat na vývoji umělé inteligence.

V tuto chvíli hrají ohnivou kouli, umělou inteligenci známou jako Lord of the Cave, The English Dungeon Master, která je podstatnou součástí celé hry a ovládají ji. V budoucnu by umělá inteligence mohla tuto roli dokonale plnit, kdyby dokázala vytvořit celé dobrodružství sama, ale místní vývojáři zde ještě nejsou.