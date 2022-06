Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka města Pilina, Česká republika (Hnutí ANO). (Galerie: Romea.cz)

Pilina České republiky nesouhlasila s tím, aby děti a ženy římského původu z Ukrajiny opustily válku a zůstaly na jejím území. Starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO) napsala tento otevřený rasistický postoj v reakci na Pavla Bacíka, ředitele správy uprchlických zařízení.

Starosta také odkázal na prohlášení hejtmana Ústeckého kraje Johna Schillera (ANO), který nesouhlasil s pomocí uprchlíkům římského původu z Ukrajiny. Starosta nazval děti a ženy římského původu „indoktrinací“, což na začátku druhé světové války používali nacisté.

Bařtipánová uvedla, že v zásadě nesouhlasil se zajištěním bydlení pro děti do 14 let a jejich příbuzné římského původu v soukromém činžovním domě v ulici Maxe Swapinského v Pilině – ani kdekoli jinde na hranici města. Za Chlumem popsal to, co označil za rozšíření základních škol a sociálně vyloučených prostor nejen v Pilině, ale v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji jako celku.

„Nechápu, jak někdo z vládou řízené organizace může přijít s myšlenkou transformace, byť jen na vteřinu, z Ukrajiny do kteréhokoli z těchto tří regionů, nebo nedej bože, že je to možné. Taková akce může být provedena.“ ven, zvláště ne v Pilině!“ Starosta napsal. Poté zaútočil na neziskové organizace řízené římským lidem, aniž by na tuto práci získal od vlády finance, což státu výrazně pomohlo při řešení dopadů uprchlické krize zde od začátku krize.

V dopise starostovi Bassick navrhl, aby se o děti a ženy římského původu na Ukrajině staraly pouze neziskové organizace řízené římským lidem. „Jejich praktiky jsou ověřené a směřují k předcházení sociálnímu a jinému napětí v konkrétních oblastech a jsou nezbytné k předcházení negativním událostem či negativním emocím veřejnosti,“ vyzval primátor.

„Podle vašeho dopisu neziskové organizace řízené Římany, které ve své adaptaci označujete jako organizování seriózní sociální práce, dosud u stávajících romských nepřizpůsobivých občanů nefungovaly a nebyly schopny Nelze uvěřit, že je to možné,“ napsal starosta ve své reakci, než vyjádřil podporu stanovisku Ústeckého krajského úřadu. Je zcela nevhodné, aby jakýkoli uprchlík římského původu pobýval v „jejich“ oblasti.

„Ústecký areál je velké přidělené území, které nevychází z žádného z mých přání, ale lze jej plně doložit daty. Také tato konkrétní stavba se nachází v oblasti, která je již nyní problematická z hlediska soužití různých komunit,“ uvedl. „Nedoporučujeme to,“ uvedl ve svém dopise hejtman kraje Schiller.

Starostka Bařtipánová (ANO) v závěru svého dopisu vyhrožuje ministerstvu vnitra vnitřními nepokoji. „Pokud to vláda udělá bez souhlasu města, je naprosto jisté, že sociální problémy včetně okamžitých občanských nepokojů budou narůstat nejen tam, kde se tito uprchlíci nacházejí, ale v celém městě a okolí,“ uzavírá.