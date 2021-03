Český šimpanz používá videohovory k boji proti zavírání blues Chytré zprávy

Vysoký šimpanz Chytrá zvířataKdyž jsou chovatelé zoo drženi v ohradách, musí vymyslet všechny druhy obohacování, aby byli šťastní a zdraví. Šimpanzi obvykle mohou získat část této zábavy sledováním a interakcí s návštěvníky zoo.

Ale protože pandemie Covid-19 návštěvníky prozatím odcizuje, několik zoologických zahrad v České republice uskutečňovalo videohovory po celý den a umožňovalo každé z opic v zoo vidět se navzájem. Reuters Zprávy.

Safari Park Dvůr Králové vytvořil velkou obrazovku naproti oknům šimpanzího výběhu. Šimpanzi tak mohou trávit čas na okraji výběhu, opřeni o zeď nebo viset na podlaze a sledovat, jak se události odehrávají po celé zemi v jiné brněnské zoo.

Gabriela Lienhartova, strážkyně opic v Safari Parku Dvor Králové, řekla agentuře Reuters, že nastavení si trochu zvyklo, ale zdá se, že si to nyní šimpanzi užívají. Videohovory budou programovány i nadále nejméně do konce března. Zoologové poté vyhodnotí, zda v projektu pokračovat, nebo jej zastavit, pokud se šimpanzi nudí.

“Kampaň měla obrovský úspěch a nemohli jsme být šťastnější a pyšnější,” řekl mluvčí Safari Parku Dvůr Králové Michel Šťastný Harrymu Bakerovi na Živé vědy. „I další zoologické zahrady se rozhodly tento koncept přijmout a pracovat s ním.“

Šimpanzi rádi sledovali návštěvníky na druhé straně proskleného plotu, říká astný Živé vědy. Podle zprávy Jennifer Hassan však Česká republika nedávno zavedla nové celostátní uzamčení, které lidem umožňuje opustit své domovy pouze ze základních důvodů. Washington Post. Šimpanzi tedy již nemohou s návštěvníky komunikovat, vytí na ně, pronásledovat je nebo tradice Pro jejich dívku.

Nová obrazovka pro videohovory neobsahuje živý zvuk, ale nabízí širokoúhlou obrazovku pro další kontejner a šimpanze, kteří tam žijí.

„Nejprve se k obrazovce přiblížili obrannými nebo výhružnými gesty,” řekla Linhartová agentuře Reuters. „Došlo k interakci.” Od té doby se to změnilo na „Jsem ve filmech“ nebo „Sleduji televizi“. Když vidí nějaké napjaté situace, zvedne je to z pohovky, stejně jako my, když sledujeme živé sportovní události. “

Když se šimpanzi stávali pohodlnějšími při používání obrazovky, projevovali chování podobné člověku, včetně sledování jídla, jako je občerstvení, například ořechů. Zookeeper Radek Hlavka pro Associated Press uvedl, že nejmladší fena v Safari Parku Dvůr Králové, která se jmenuje M, je největším fanouškem nové zábavy ve skupině.

Řekl Said Živé vědy Zdá se, že šimpanzi chápou, že sledují video, a dokonce je mohou vidět i šimpanzi a lidé na obrazovce. Šimpanzi v Safari Parku Dvůr Králové si občas vezmou jídlo do kamery, aby předvedli opice napříč digitální propastí, kterou udělají pro nováčky ve své skupině. Někdy si show užívají natolik, že nechtějí opustit kanystr s videonahrávkou, když potřebují vyčistit zoo.

“Video streaming byl obrovský hit, ale postupem času pozornost šimpanzů pravděpodobně slábne,” říká Beenastný. Živé vědy. “Proto stráže stále přicházejí.” [up] Nové způsoby hnojení každý den. “

Zatímco živé vysílání šimpanze je stále k dispozici, zoo bude také hostit video na svých stránkách webová stránka Je 8:00 – 16:00 místního času, takže je to zvědavost Primáti Lze nastavit.