Český rozhlasový koncert pro zvířata získal cenu BRICS Europa 2021

Mimořádný koncert, jehož části jsou lidskému uchu téměř neviditelné, byl natočen loni v srpnu v otevřené krajině luk a rybníků pohoří Pescidi.

Deset umělců konverzovalo s krajinou, trávou, hmyzem, stromy, horami, větrem a vodou, zatímco jejich kolegové natáčeli zvuky na mikrofony.

Koncert pro zvířata – tichý rozhovor|Foto: Jiří eda, Český rozhlas

Výsledný dvouhodinový pořad odvysílal český rozhlas na stanici Vltava a získal ocenění na prestižním festivalu Prix Europa 2021 pro televizní, rozhlasovou a online tvorbu.

Ladislav Železný, autor projektu, říká, že jeho hlavním smyslem je poděkovat zvířatům, rostlinám, vzduchu, vodě a tichu za to, že jsou součástí prostředí nezbytného pro naše vlastní přežití:

„Chtěl jsem udělat osobní gesto. Připadalo mi důležité přemýšlet o tom, co nám příroda nabízí, a řekl jsem si, že by bylo hezké jí za to poděkovat.

„Nejjednodušší způsob, jak interpretovat toto gesto, byl pod hlavičkou ‚Koncert pro zvířata‘.

Koncert pro zvířata – tichý rozhovor|Foto: Jiří eda, Český rozhlas

Pro záznam koncertu hledal Ladislav Železný odlehlé místo bez hluku lidské činnosti. Takové místo našel u Velkého Karlovise na východní Moravě:

„Byla to louka obklopená lesy a rybníky, ale se samostatně stojícími stromy, takže rozmanitost místa byla fajn a dalo by se tomu říkat les.

Koncert pro zvířata – tichý rozhovor|Foto: Jiří eda, Český rozhlas

“Nebyl tam například signál, že by to byl problém, protože jsme chtěli koncert vysílat živě. Takže se to určitě stát nemohlo.”

Do projektu bylo zapojeno celkem dvacet lidí, včetně deseti hudebníků a umělců, kteří dostali svobodu zvolit si vlastní směr, Mr. Ýlelezný:

„Umělec a dozorce Philip Jack vybral strom a napnul provázky mezi jeho větvemi. Když foukal vítr, struny zněly hudbou.

“David Daniel, skvělý houslista, sekal trávu svými houslemi a hrál pro kriket Martina Resneyho v Ostravě. V tom místě jsme nic neslyšeli, protože zvuk byl slyšitelný pouze pro kriket a mikrofony.”