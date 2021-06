Český režisér Tomáš Forel končí svou country trilogii

04/06/2021 – poslední splátka, cesta domů, uzavře osud trilogických postav 21 let po premiéře prvního filmu

Polek Bolivka a Eva Holopova v cesta domů (© Bontonfilm)

český režisér Thomas Forel, který bojoval proti pirátství rozdáváním svých filmů zdarma (viz novinky), končí se svým nejnovějším filmovým projektem, cesta domů. Vorel stál za mnoha českými filmy, které získaly kultovní pokračování a získaly status klasiky, jako např Praha pět (1988 – celý film k dispozici na české filmové klasice Kanál YouTube) A kouř (1990), zatímco později se pod rouškou umět (2007, celý film Tady) A Pražské plechovky (2014, celý film Tady). cesta domů Je to poslední díl trilogie, kterou zahájil před dvěma desetiletími mimo město (Celý film je k dispozici režisérovi Kanál YouTube), následovaný rokem 2012 do lesa (celý film Tady).

Loose Trilogy sleduje životy lidí, kteří opustili město, aby žili na venkově. Filmy jsou jakousi poctou „venkovskému životu, vesnickým tradicím, soužití s ​​přírodou a boji proti rozšiřující se civilizaci měst. Konečný film v trilogii se odehrává na stejném místě jako jeho předchůdci, přičemž původní obsazení se opakuje jejich role 21 let po premiéře prvního filmu. Protagonista Na první fotografii Tomash (Thomas Hanak), upadá do alkoholismu, zatímco jeho manželka, terapeutka Markéta (Barbory ​​Němkové), je vydělávat peníze od pražských workoholiků, kteří přijíždějí na venkov hledat pořádek, mír a rovnováhu. Vlasta (Eva Holopova) a její manžel Babush (Polek Bolivka) a pracují ve svých oborech. Hrdinami filmu jsou děti obou manželů, kteří mají finanční problémy.

Režisér napsal scénář na základě příběhů místních obyvatel Plzeňského kraje, kde se příběh odehrává a kde se film natáčel. Kromě psaní, režie a hraní epizodické role pracoval Vorel jako kameraman filmu. Natáčení bylo odhaleno po celý rok 2019, natáčení obsazení jara, léta, podzimu a zimy, přičemž film byl natočen v chronologickém pořadí. V současné době je v závěrečné fázi postprodukce a poslední úpravy se dotýkají jeho zbarvení, zvuku a jejich hudby. Pontonfilm Cineuropě potvrdila, že v současné době neexistují plány na propuštění mimo území České republiky.

cesta domů Vyrábí se Filmová studia Bunton (Ondej Kulhánek) a koprodukci týmem stejného režiséra, Studio FurlA Česká televize A nevinně. Plzeňský kraj film podpořil. Bontonfilm se zabývá místním kinem, jehož premiéra je plánována na 19. srpna.