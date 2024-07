Český prezident se v sobotu vydal do Texasu

LA GRANGE, Texas (KBTX) – Prezident Peter Pavel a první dáma České republiky Eva Pavlová byli tento víkend v Texasu.

Návštěva navázala na pracovní cestu do Washingtonu DC, kde vedl delegaci ČR na summit NATO.

Navštívil prezident České republiky Texaské centrum českého dědictví a kultury (TCHCC) Udělal veřejné vystoupení v La Grange.

Peter Pavel, prezident České republiky (KBTX)

Odtud se hejtman Pavel vydal do kulturního domu na motorce Ranch– Harley Davidson na College Station.

KBTX se setkala s prezidentem Peterem Powellem v La Grange, aby se zeptala na jeho návštěvu.

„Jsem velmi vděčný, že jsme naši návštěvu Spojených států zakončili v Texasu, srdci českého dědictví,“ řekl Pavel.

Stovky lidí se sešly, aby si vyslechly projev českého prezidenta v TCHCC.

Účastnice Veronika Mojic pochází z České republiky a studuje v zahraničí na Texas A&M University.

Mojić řekl, že mít prezidenta své země v zemi, kam chodí do školy, byl zážitek, na který nikdy nezapomene.

„Vidět ho, víte, znamená to hodně, spojuje mě to s místem, kde jsem, cítím se vítán tam, kde právě jsem, takže jsem šťastný, že jsem tady,“ řekl Mojic.

Mnozí byli poctěni tím, že se prezident Pavel La Grange stal součástí jeho cesty.

„Je to docela čest a myslím, že je to poprvé, co tady náš prezident skutečně byl, protože historie Čechů v Texasu sahá až do 50. let 19. století a imigrace zde,“ řekl Woody Smith, bývalý člen představenstva Texaského českého dědictví a kultury. Centrum.

Během ceremonie promluvili představitelé města a kraje, hrála tradiční česká hudba a rozdávaly se kolamy.

Prezident Pavel ve svém projevu ocenil ty, kteří do Texasu přišli před lety z dnešní České republiky, a řekl, že si váží toho, že české dědictví v Texasu žije. .

Je to poprvé v historii, kdy prezident České republiky navštívil La Grange v Texasu, a vůbec první hlavou státu od prezidenta Lyndona Johnsona v roce 1969.

