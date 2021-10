Český prezident přijal den po parlamentním hlasování k intenzivní péči

Český prezident Miloš Zeman byl v neděli převezen do nemocnice, kde mu jeho špatný zdravotní stav komplikuje sestavení nové vlády, den poté, co vládní koalice těsně prohrála parlamentní volby.

Zemanův lékař Miroslav Zavoral v prohlášení uvedl, že 77letý muž, který má cukrovku a potíže s chůzí, je na jednotce intenzivní péče.

Zavoral řekl, že prezident měl komplikace související se známým případem, ale neposkytl další podrobnosti. Zeman byl minulý měsíc na několik dní hospitalizován s tím, co jeho kancelář popsala jako dehydratace a vyčerpání.

Zeman byl přijat do Ústřední vojenské nemocnice v Praze krátce poté, co se setkal s premiérem Andrejem Babišem, kterému centristická strana Anno patří. nečekaně ztracen Parlamentní volby v sobotu za pravicovou koalici dohromady.

Podle české ústavy má prezident právo rozhodnout, která strana dostane po volbách první šanci sestavit novou vládu. Pokud toho prezident není schopen, rozhoduje předseda dolní komory parlamentu.

Zeman před volbami řekl, že dá první šanci sestavit vládu největší jediné straně než koalici s největším počtem mandátů.

Pokud se Zeman tohoto rozhodnutí bude držet, znamená to, že Babiš bude mít možnost zkusit se uchytit u moci. Jeho strana Anu získala 27 procent hlasů, těsně za trojkoalicí „Spolu“, která získala 28 procent.

Blok Ma’an i centristický PirStan, druhá koalice sdružující pirátskou stranu, starosty a nezávislé strany, která se v sobotním průzkumu umístila na třetím místě, spolupráci s Babišem vyloučily s odvoláním na obvinění ze střetu zájmů ohledně podnikatelského impéria. Ministr byl postaven před vstupem do politiky.

Babiš opakovaně odmítl jakékoli provinění.

Spolu a PirStan mezi nimi získali 108 z 200 křesel v parlamentu, což znamená, že i kdyby Babiš dostal první šanci sestavit vládu, bojoval by o úspěch, pokud by se k němu nepřestali poslanci z Společně nebo PirStan.

Situace je velmi jasná: je zde 108 poslanců a reakce hlavy státu musí být zajištěna jmenováním [Together leader] Peter Fiala jako předseda vlády. „Neexistuje žádná jiná alternativa, která by se prezentovala,“ řekl v neděli televizi CNN Prima poslanec Martin Kupka z aliance „Spolu“.

„Prezident musí dodržovat ústavní normy a učinit nezbytná opatření.“

Vet Rakosan, vůdce starostů a nezávislých, v sobotu večer řekl, že obě koalice budou spolupracovat a Villa by měla být jmenována novým premiérem. “Nebudeš zklamaný. „Budeme dodržovat to, co jsme slíbili,“ napsal na Twitter.

Babiš nedělal žádné prohlášení poté, co v neděli opustil schůzku se Zemanem.

Později napsal svým příznivcům na Facebooku krátkou zprávu, ve které poznamenal, že ačkoli volby nevyhrál, Ano bude jedinou největší stranou v novém parlamentu.

Na první pohled se zdá, že koaliční projekt pěti stran dostat Babiše z politiky fungoval. Podle něj ale příští měsíce ukážou, zda tomu tak je.