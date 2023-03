Český den již 46 let přivádí do malého kansaského města lidi všech věkových kategorií KCUR 89,3

KUBA, Kansas – Do města minulý čtvrtek napadl sníh, vánice o jarních prázdninách.

V suterénu společenského sálu se shromáždily vřelé šťastné tváře. Dlouhou obdélníkovou místnost naplnila polka hudba a štěbetání a z podávaných jídel se linula vůně vepřového masa a gratinovaného masa.

Byl to „Český den“ a start kubánské 46Th Akce Rock-A-Thon je každoroční (kromě COVID let) fundraisingová akce pro malou farmářskou komunitu s českými kořeny.

To, co začalo jako přátelská soutěž se sousedním městem o to, kdo se nejdéle dokáže houpat houpacím křeslem, se stalo každoroční tradicí jídla a veselí.

„Zní to trochu bláznivě, ale po 46 letech to považujeme za významnou událost,“ řekl Tom Lesowski, člen Cuba Booster Club.

Rock-a-thon se stal nepravděpodobným katalyzátorem pro přivádění lidí do města. Kolem akce jsou naplánovány srazy středních škol. Přátelé se po rozchodu znovu sejdou. A rodiny plánují návštěvu na jarní prázdniny.

Během let

Jednoho dne, krátce poté, co se v polovině 70. let přestěhovala se svým manželem na Kubu, Connie Schulta naložila prádlo a odešla do městské prádelny.

Joe Dolezal a jeho kapela hrají polka hudbu po celém státě Kansas, včetně rock-a-thon na Kubě.

Když vešla dovnitř, potkal ji dav, v rohu hrála kapela polka, řady praček a zapékacích mís a pár v houpacích křeslech.

„Nepral jsem,“ směje se Schulta rock-a-thon debutu.

První dva roky se Rock-A-Thon konal v prádelně. Rockeři sponzorovali sbírku a všichni strávili týden sdílením jídla a piva ve stylu potlucku.

Finanční prostředky získané z Rock-A-Thonu byly použity na modernizaci suterénu společenského sálu ze špinavých podlah na nejlepší shromažďovací místo v Republic County a domov Rock-A-Thonu.

Sharon Larson zazpívala jednu z polkových písní v podání Joea Doležala během čtvrtečního Českého dne.

Kuba byla osídlena především českými a rakouskými přistěhovalci v 70. letech 19. století. Dnes je většina lidí ze čtvrté nebo páté generace Čechů, ale Larsen řekl, že vyrůstal ve městě prosyceném českým dědictvím a polka byl druh hudby, který ona a její přátelé vždy poslouchali.

„Tam tancujeme s našimi kluky,“ řekla Larsenová a usmála se na manžela, který seděl vedle ní.

Ti dva jsou spolu přes 60 let a začali spolu chodit, když jí bylo 14 a jemu 15.

Mnoho lidí, kteří seděli a celé hodiny si užívali polku, měli podobné příběhy. Mnozí hrdě mluvili o úspěšných sňatcích s milenkami ze střední školy a generacích, které žijí a hospodaří na stejné půdě.

Judy a Vincent oslavili své 50. narozeniny tancem nahoře ve společenském sále Bachta (ve kterém je stále starožitná třpytivá disco koule).Th Výročí svatby v suterénu budovy.

„Je to nejkrásnější budova v kraji,“ řekla Judy Bachta.

Tři generace dobrovolníků Rock-A-Thon. Tom Lesowski odešel se svým vnukem Landonem Freemanem a dcerou Heather Freeman.

Rock-A-Thon začal v roce 1976 a pokračoval každoročně, přičemž každý rok o něco více pořádá Cuba Booster Club. Rock-a-thons se rozrostl o hostující řečníky, aktivity a aukce.

Tím pokračovala houpací soutěž, která akci inspirovala na začátku. Dospělí často doprovázejí mladé lidi, kteří přes noc chodili na houpací směny.

Lesovský řekl, že akce každoročně vynese 20 000 až 25 000 dolarů. Klub vkládá tyto peníze zpět do komunity, renovuje své veřejné prostory, jako je společenský sál, a pomáhá s věcmi, které si město nemůže dovolit.

Letos, řekl Lesovský, Rock-A-Th získal z aukce více než 16 000 dolarů. Po výdajích odhadla, že dalších 8 000 dolarů bylo získáno prodejem potravin a dary.

„Máme z toho velkou radost,“ řekl.

Kromě svých běžných programů a údržby, uvedl Lesowski, posilovací klub doufá, že finanční prostředky použije na opravu některých silnic ve městě a vyčištění opuštěných nemovitostí.

V roce 2020 nebo 2021 nikdo není otřesen pandemií COVID-19. V loňském roce Cuban Booster Club vzkřísil akci, ale rozhodl se, že se z týdenního jubilea vrátí na třídenní shebang.

„K tomu, aby se to stalo, je potřeba každého ve městě,“ řekl Lesowski.

Třídenní vydání bylo pro malé město se 140 lidmi příliš zvládnutelné, a tak i letos zachovali zkrácený formát.

S úspěchem aukce se sponzorství rockerů stalo minulostí.

Nyní se účastníci zaregistrují, aby se mohli hodinu nebo dvě houpat, aby po celou dobu akce drželi židle, a rockeři jsou více pro tradici než cokoli jiného.

Všechny věkové kategorie pomáhaly oloupat a nakrájet brambory na páteční večeři s pečeným kuřetem.

V letošním roce se představí bývalý fotbalista Kansas State University a maskot KC Wolf, zdobení sušenek, soutěž v pečení, bruslení na kolečkových bruslích, bingo, soubojové klavíry a spousta domácího jídla.

Rock spolu teď

„Chtěl bys se slečnou zatřást?“ zeptal se starý muž, když předával svůj rocker dítěti.

Jedno z vnoučat Jane Boxa vlezlo do plyšového kluzáku vedle její babičky, která se houpala s druhým vnoučetem na jejím klíně. Boxa na rockera zářil – šťastný, že má s sebou na Kubě jeho rodinu.

Baxa, která vyrostla na Kubě a stále tam žije, řekla, že její rodina nejezdí na Rock-A-Thon každý rok, ale když to udělá, „milují to.“

Tato událost má pro mnoho lidí podobnou sílu.

Skupina žen se sešla, koupila krabici domácích koláčů a prohlížela si zarámované fotografie kubánských maturit na stěnách. Byly to sestry a sestřenice a užívaly si šťastnou výmluvu, aby se mohly vrátit domů v době, kdy se zdálo, že se scházejí pouze na pohřbech.

Třídy absolventů kubánské střední školy v letech 1974 a 1975 plánují svá setkání tak, aby se shodovala s touto událostí, a ti, kteří se odstěhovali, se rádi vracejí, aby viděli známé tváře.

Rock-a-thon je neoficiální, oficiální čas setkání pro mnoho rodin. Zleva Sonya Topliff, Gloria Klima, Marcin Goodrum, Lynnie Sewell, Reisel Wren a Mary Jo Wallace.

„To byla ta nejlepší část,“ řekla Cecilia Harrisová. „Máte Facebook… ale je hezké sejít se a vidět lidi tváří v tvář.“

Přátelé, kteří vyrostli na míli od sebe, se sejdou a okusí důvěrně známý český původ.

„Opravdu si vážíme místních obyvatel a veškeré práce, kterou dělají, aby nám poskytli místo, kde se můžeme scházet,“ řekla Nita Newbyová.

Velkým lákadlem jsou pro mnohé talíře navršené s domácím jídlem. Rock-A-Thon podává snídaně, obědy a večeře po všechny tři dny akce. Smažené kuře, kuřecí smažený řízek, pečivo a velmi oblíbená česká večeře.

K české večeři patří pečené vepřové maso, zaternis (vyslov „ja-der-need-sa“, klobása na český způsob) s kysaným zelím, knedlíkem, zelenými fazolkami a štědrým množstvím omáčky navrch.

Jedním slovem: spokojenost.

Nic z toho by se nestalo bez pracovitých žen, které dobrovolně pracují v kuchyni.

Přibližně 200 lidí večeří nebo si vezme každou večeři.

Je to sakra ručně vyrobené jídlo, ale dívky říkaly, že je to mnohem jednodušší než týdenní rock-a-thon. Nicméně plánování a příprava Rock-A-Than jídla trvá měsíce.

Skupina dívek se sejde, aby uvařila všechna domácí jídla pro rock-a-thon. Connie Shaw a Naomi Adams v zeleném nakládají zbytek jaternisů.

„Slyšeli jsme, že spousta lidí přichází a dobrovolně se hlásí,“ řekla Marilyn Junek, jedna z organizátorek kuchyně.

To je téma pro Rock-A-Than. Každý vidí něco, co je potřeba udělat, a udělá to.

Po obědě Randy Kaur umyl nádobí. Byl jedním z mnoha lidí, kteří přišli na pomoc.

„Ženy vaří jídlo, muži musí mýt nádobí,“ řekla Kaur o tom, jak to bylo vždycky.

S nádobím samozřejmě kdokoliv pomůže. Jennifer Joy vejde po večeři do kuchyně, aby osušila nádobí, které jí Kaur podal. Nyní žije ve Wichitě, ale vyrostl na Kubě a byl nadšený, že se může vrátit na letošní Rock-A-Thon.

„Je to opravdu skvělé,“ řekla Joy. „Vidíš spoustu stejných tváří, jaké vidíš rok co rok.“

Jakmile je kuchyně uklizena, dobrovolní kuchaři se vrátí k přípravě dalšího jídla.

„Ach, najdeme si čas na odpočinek,“ řekla Naomi Adamsová, jedna z dívek v kuchyni, a pak se usmála, „a možná si dáme pivo.“

Někde mezi obědem a večeří měli čas posadit se kolem dvou velkých stolů se členy rodiny a těmi, kteří šli pomáhat loupat a nakrájet brambory při přípravě na večeři na další den.

Stejně jako na americkém venkově i Kuba čelí úbytku populace. Jeho střední škola byla uzavřena v roce 2007 a mnoho malých rodinných farem, které dříve obhospodařovaly okolní pozemky, bylo nahrazeno většími.

Obyvatelé města však neklesali na duchu. Vidí komunitu, která se navzájem podporuje, což je zvláště patrné během Rock-A-Thonu.

Možná je to proto, že tu zůstali dost dlouho na to, aby viděli, jak komunita a vedení Rock-A-Thonů procházejí generacemi, ale budoucnost nikoho nezajímá.

„Musíte je do toho zapojit, a čím jsme starší, tím víc naberou,“ řekl Lesowski. „To, co jsme dělali, jsme museli sledovat a učit se.“

Je načase, aby se mladší generace ujala plánování rock-a-thon, říká Trent Skousius.

Trent Skousius, nový prezident Cuba Booster Club, mluvil velmi pozitivně, když předsedal svému prvnímu Rock-A-Thonu.

„Je to skvělé místo k životu,“ říká Skousius, který žije na Kubě 45 let. „Zejména jak se komunita spojí, aby se to stalo.“

Když mluvil, členové posilovacího klubu, přátelé a rodina vyložili skládací židle v rámci přípravy na hostující řečníky té noci. Lidé se nehlásí k dobrovolnictví ani nežádají o pomoc s konkrétními úkoly. Viděli práci, kterou je třeba udělat, a tak povstali, aby pomohli.

„Nevidíte lidi, kteří to dělají jako tady,“ řekl Skousius s odkazem na lidi, kteří kolem něj pracují. „Když někdo něco začne dělat, začneme pomáhat.“

Fotograf National Geographic Jim Richardson se již 40 let rozhodoval Vyfoťte kubánský lid a dokumentovat jejich odolnost a sociální sílu.

Po desetiletí epidemie a téměř 50% pokles populace, to je pravda.

Tento příběh byl původně publikován Zvlněný rovný terénČlen KC Media Collective.