Česko-slovenský projekt pomáhá zelinářům včas odhalit škůdce – Brněnský deník

Na projektu se podílejí vědecké týmy z České republiky a Slovenska v čele se zemědělskou společností Moravoseed CZ, partnerem projektu Foto kredit: Freepik.

Brno 4. září (BD) – Moderní zemědělství se potýká s kombinací negativních dopadů, které mají zásadní vliv na kvalitu a množství úrody. Kvůli klimatickým změnám jsou rostliny v raných fázích růstu stresované, takže je poškozují různé patogeny nebo hmyz.

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně se spolu s dalšími partnery zaměřili na včasnou detekci škodlivých organismů. Odborníci vyvinuli metody, které pomáhají odhalit vybrané choroby způsobující zemědělcům obrovské ztráty v rané fázi. Na Agronomické fakultě MENDELU se odborníci věnovali detekci háďátek, fytoplazmy rajčete a bílé hniloby česneku.

Reklamní

K identifikaci vybraných patogenů využívají odborníci z Agronomické fakulty druhově specifickou analýzu DNA spolu s metodami molekulární genetiky. „Diagnostika v dnešní medicíně probíhá na podobné bázi jako testování na koronaviry, především pomocí real-time PCR,“ vysvětlil Aleš Knoll, koordinátor projektu MENDELU z Ústavu morfologie, fyziologie a genetiky zvířat.

„I pěstitel nebo zahradník může přijít se vzorkem, když nevíme, a můžeme potvrdit, zda jde o konkrétní chorobu nebo něco jiného,“ řekl Tomáš Vihnanec z Ústavu biologie rostlin. „Například u fytoplazmy jsou projevy na určitých úrovních velmi podobné různým fyziologickým poruchám spojeným s nedostatečnou výživou. V naší laboratoři farmář potvrdí, zda se jedná o onemocnění, či nikoli.

Trendy Čedok rozšíří v roce 2023 letní centrum na brněnském letišti

Nemoci, na které se vědci zaměřují, farmáři předem vybírají prostřednictvím dotazníku. Cílem projektu je co nejvěrněji reagovat na aktuální potřeby českého a slovenského zahradnictví. „Například fytoplasma stolper rajčat způsobuje hnilobu rostlin,“ řekl Wihnanek. „Je to choroba přenášená hmyzem, která způsobuje značné problémy s výnosem. Podobně bílá hniloba česneku může snížit výnosy, když se objeví například při skladování česneku nebo cibule. To může vést ke kontaminaci velké části produkce.“

„Včasným a správným odhalením škůdců mohou zemědělci snížit nejen ztráty na produkci, ale i finanční ztráty. Další výhodou je, že umožňuje cílenou aplikaci chemických přípravků na ochranu rostlin, a tím potenciálně snižuje jejich dopad na životní prostředí,“ uvedl Knoll s odkazem na používání chemikálií v zemědělské a potravinářské výrobě.Všiml si snahy Evropské unie o kontrolu

Do projektu přeshraniční spolupráce jsou kromě odborníků MENDELU zapojeni také vědci z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Tirunavě a Slovenské poľnohospodárskej univerzity v Nitře. Program potrvá do ledna příštího roku. Díky nákupu nového vybavení však vědci budou moci ve stejných aktivitách pokračovat i v budoucnu.

„Naším cílem bylo vytvořit pro zemědělce spolehlivého partnera s potřebným vybavením a dovednostmi pro rychlou detekci a následnou poradenskou činnost,“ dodal Noll. Projekt INTERREG byl podpořen grantem více než 340 000 EU.



https://brnodaily.com/2022/09/04/brno/czech-slovak-project-helps-vegetable-growers-detect-pests-early/https://brnodaily.com/wp-content/uploads/2022/08/WhatsApp-Image-2022-08-03-at-3.06.35-PM-1024×682.jpeg https://brnodaily.com/wp-content/uploads/2022/08/WhatsApp-Image-2022-08-03-at-3.06.35-PM-150×100.jpeg BrnoZemědělství, životní prostředí, potraviny, Mendelova univerzita, udržitelnostZahrnuje vědecké týmy z České republiky a Slovenska pod vedením partnera projektu, zemědělské společnosti Moravoseed CZ Photo credit: Freepik. Brno 4. září (BD) – Moderní zemědělství se potýká s kombinací negativních vlivů, které mají zásadní vliv na kvalitu i kvantitu…Ilaria Brizzi

[email protected]Autor knihyItalka s magisterským titulem v marketingu a reklamě. Miluji cestování, čtení, psaní, poslouchání hudby, ale ze všeho nejvíc miluji snídaně. Proti sýru na tuňákových těstovinách.Brněnský deník