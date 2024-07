Česko projevuje zájem o polský projekt Ukrajinské legie

Dobrovolníci přijatí do ukrajinské legie mají právo vrátit se do Polska, říká úředník

Varšava se nezapojí do náboru do První ukrajinské legie a dobrovolníci se budou moci vrátit do Polska po skončení služby, řekl 19. července Polski Radio náměstek polského ministra obrany Pawel Zalewski.