Česko porazilo Argentinu a postoupilo do semifinále

MANILA, Filipíny – Česko vyslalo Argentinu 25-15, 25-22, 25-16, aby postoupila do semifinále FIVB Challenger Cupu v pátek na stadionu Ninoy Aquino.

Mikaela Milejnková vedla český tým se 14 body se 13 útoky a jedním blokem, Gabriela Orvošová ji dotáhla na 12 bodů včetně dvou bloků.

„Je to skvělé, protože je to nejtěžší zápas, jaký si o soutěži myslím. Je to velmi důležitý zápas, protože pokud vyhrajete, zůstanete a pokud prohrajete, půjdete domů. Takže pro nás je to velmi důležité a ano, jsem velmi rád, že jsme vyhrál,“ řekl 27letý hráč. Spiker řekl.

Helena Havláková získala 10 bodů a Magdalena Zehlárová 8 bodů. Česko se v sobotním vyřazovacím semifinále utká s vítězem čtvrtfinále Alas Pilipinas-Vietnam.

„Pokud se chcete kvalifikovat do VNL, musíte porazit každého, takže nám je to vlastně jedno,“ řekla Mlejnková.

Mlejnková se těší, že během jejich pobytu zažije filipínskou kulturu.

„Je velmi zajímavé vidět, jak tato země funguje, a myslím, že je dobré tu zemi vidět. Nemáme moc času něco vidět, protože jsme v hotelu, ale ano, myslím, že budeme mít čas na pondělí,“ řekla.

Po dominanci v prvním setu museli Češi odrážet těžký boj ve druhém framu proti Argentině a na 22. místě zlomili nerozhodný stav. Hra Kateřiny Válkové 1:2 dostala Česko do vedení 23:22 před bekhendovým zásahem Orvozové a esem Silvie Pavlové na cestě k dominantnímu výkonu ve třetím framu a ujala se vedení o dva sety.

Argentina zakončila svou jízdu v Challenger Cupu se ztrátou zápasu, přičemž Lucia Herrera z Candelaria byla jediným dvouciferným střelcem s 10 body.