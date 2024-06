Česko a Turecko se střetnou ve skupině F na UEFA Euro 2024 na TSN

Cechea a Turecko, které si již zajistily první místo ve skupině F na UEFA Euro 2024, se střetnou ve svém finále každého kola a snaží se zajistit si druhé místo a postup do osmifinále.

Česko vs. Chytněte Türkiye LIVE. na TSN2, streamování v aplikaci TSN a TSN.ca.

Úkol je pro Türkiye jednoduchý. Pokud se vyhnou porážce na Volksparkstadion v Hamburku, zajistí si místo ve vyřazovací části soutěže.

Po výhře 3:1 nad Gruzií v úvodním turnaji vstupují do skupiny na druhé místo se třemi body.

Mert Muldur, Arda Guler a Kerem Akturgoglu skórovali za Turecko, když prohráli druhý zápas s Portugalskem.

„Někdy nám chybí trochu odvahy [against Portugal]Ale to se stává s nezkušenými hráči ve finále,“ řekl hlavní trenér Türkiye Vincenzo Montella. „Proti Portugalsku jsme byli přísně potrestáni, ale musíme zůstat pozitivní a užít si spoustu dobrých věcí, které jsme udělali. Musíme být připraveni na zápas s Českou republikou a můžeme dát do hry všechno.“

Türkiye se bude snažit uniknout ze skupinové fáze poprvé od UEFA Euro 2008, poté, co se dostal do semifinále, než vypadl v napínavém souboji s Německem.

„Po dvou zápasech máme tři body,“ řekl obránce Türkiye Khan Ayhan. „Zápas s Gruzií byl dobrý začátek. Portugalsko v dobrý den jsme mohli vyhrát výjimečným výkonem, ale Portugalsko bylo ten den velmi silné. Máme ještě jeden zápas a chceme získat šest bodů a skončit na druhém místě ve skupině.“ .

Abdulkerim Bardaksi je suspendován pro zápas s Českou republikou, zatímco Samet Agaidin, Hakan Alhanoglu a Zeki Celik jsou vystaveni riziku, že v případě účasti ve finále skupiny zmeškají možnou remízu v osmifinále.

Česko potřebuje vyhrát nad Tureckem, aby si zajistilo postup do play-off v Německu, remíza by je mohla prosadit, ale jejich osud závisí na výsledcích dalších zápasů.

„Bude to jiný zápas než předchozí dva,“ řekl trenér Čech Ivan Hašek. „Turecko hraje se zadní čtyřkou, takže potřebujeme jiný přístup, abychom se dostali přes jeho obranu. Hrají tam skvělí fotbalisté. Bude to těžký zápas pro kluby světové třídy, ale my chceme být v této fantastické soutěži co nejvíce.“ jak je to možné.

Ve svém úvodním zápase proti Portugalsku inkasovali bod, když připsali bod Franciscu Conceicaovi, když začali skórovat a pustili se do vedení o vlastní gól.

V jejich druhém zápase jim bod vynesl útočník Patrick Schick, který vyrovnal proti Gruzii poté, co zaostával v prvním poločase a penaltě v přestávce.

Bohužel se zdá, že Schick, historicky nejlepší mezinárodní střelec České republiky a společný nejlepší střelec UEFA Euro 2020, vynechá zápas proti Türkiye kvůli zranění krátce po vstřelení gólu za záchranu bodů. .

„Patrick je se svou zakončovací schopností lídrem našeho útoku,“ řekl český asistent trenéra Jaroslav Kostl. „Jakákoli vynucená změna v sestavě není dobrá. Ostatní hráči jsou ale připraveni zakročit.“

Vladimiru Coufalovi, Tomáši Holešovi, Matěji Juráskovi, Lukáši Provodovi, Tomáši Soucekovi a Schickovi hrozí, že zápas osmifinále vynechají, pokud vychytají žlutou proti Türkiye.