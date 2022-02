Česko a Nizozemsko mají poslat Ukrajině další vojenskou pomoc

KYJEV – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij vydal 26. února negativní zprávu z Kyjeva, když se obyvatelé připravovali na okamžitý útok ruských sil na hlavní město.

26. února Zelenskij řekl národu, že on a jeho vláda neuvažovali o kapitulaci Kyjeva pod hrozbou ruského obklíčení.

„Nevěřte falešným zprávám…jsem tady, nesložíme zbraně, budeme chránit náš stát, naši pravdu, naši zemi, naše děti, tohle všechno ochráníme, to je to, co chci.“ řeknu vám to,“ napsal Zhelenský na svůj Twitter v Kyjevě. Prezident stál poblíž kanceláře.

26. února úřady v Kyjevě vyhlásily celodenní zákaz vycházení až do rána 28. února.

„Nařízení o zákazu vycházení v Kyjevě začne v sobotu v 17:00 a skončí v pondělí v 8:00,“ uvedli představitelé města v telegramu.

Oznámení uvedlo, že všichni civilisté v ulicích během zákazu vycházení budou považováni za členy nepřátelských sabotážních skupin.

Zelenskyj již dříve vyzval k „pevnému postoji“ proti obležení, které by mohlo rozhodnout o budoucnosti země. Odmítl pomoc USA při odchodu s tím, že „boj je tady“.

Představitel amerického ministerstva obrany uvedl, že ruští experti pozorovali více než 250 odpálení raket proti Ukrajině.

Britské ministerstvo obrany mezitím uvedlo, že ruský postup se zpomalil a mohl by být ovlivněn logistickými problémy a „silnou ukrajinskou opozicí“.

„Ruské síly obkličují klíčová ukrajinská populační centra a opouštějí izolační síly. Noční střety v Kyjevě mohou zahrnovat malý počet ruských skupin v přední linii. Obsazení Kyjeva je primárním vojenským cílem Ruska,“ uvedlo ministerstvo obrany. Zpráva uvedla.

Američtí představitelé obrany uvedli, že se domnívají, že ruský útok narazil na značný odpor a že Moskva postupuje pomaleji, než se očekávalo, i když se to může rychle změnit.

Okupační ruské síly byly oznámeny, že se 26. února přesunou k hlavnímu městu, což je zjevné obkličovací hnutí po záplavě náletů na města a vojenské základny po celé zemi. Svědek agentury Reuters uvedl, že v Kyjevě explodovaly dělostřelecké granáty.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmitrij Kuleba zveřejnil na Twitteru fotografii ruského raketového útoku, který poškodil byt v Kyjevě.

„Naše nádherné, mírumilovné město Kyjev uniklo další noci pod útokem ruských pozemních sil a raket. Jeden z nich zaútočil na obytný byt v Kyjevě. Požaduji svět: úplně izolovat Rusko, vyhnat velvyslance, zakázat ropu a zničit jeho ekonomiku. Zastavte ruské válečné zločince!“

Později se objevilo video ukazující, co vypadalo jako ruský raketový útok na byt.

Při raketovém útoku nebyl nikdo zabit, ale šest lidí bylo zraněno, uvedl záchranář.

Poradce ministra vnitra řekl, že Rusko lže, že neostřelovalo infrastrukturu svých občanů.

Anton Heraščenko uvedl, že nejméně 40 takových míst bylo napadeno a že ruští vojáci ostřelovali civilní místa.

Obyvatelé Kyjeva popisují své zkušenosti s Current Time, ruskojazyčnou sítí provozovanou RFE/RL ve spojení s VOA.

„Spal jsem, když došlo k velkému výbuchu,“ řekla obyvatelka Kyjeva Oksana Kulenko. Aktuální čas. „Vyhodili mě na chodbu 3 metry od pokoje, všude bylo sklo a hluk z ulice.

„Po chvíli jsem se rozběhla po bytě, sebrala si věci a doklady, které jsem měla předtím, a utekla jsem po ulici,“ řekla. „Když jsem se po dvou nebo třech hodinách vrátil, dveře byly rozbité. Hasiči nebo policie zřejmě otevírali byty a hledali oběti.“

Odpoledne 26. února reportér RFE/RL oznámil, že některé silnice jižně od Kyjeva byly zablokovány pytli s pískem, kládami a blízkými stromy.

Více než dvě desítky mužů, z nichž někteří měli desítky let staré lovecké pušky a starožitné zbraně, zastavily kolem aut a kontrolovaly doklady. Někteří měli sofistikované odstřelovací pušky. Mnozí se objevili ve svých 60 letech.

Na boku byly desítky plastových džbánů a lahví – z nich trčelo mnoho hadrů – což naznačovalo, že jde o podomácku vyrobené benzínové bomby: „Molotovův koktejl“.

Ukrajinští představitelé tvrdí, že ruské síly odpálily z Černého moře rakety na města Sumi, Poltava a Mariupol a u města Mariupol na jihu propukly těžké boje.

26. února ukrajinská armáda oznámila, že sestřelila jednu ze svých proudových stíhaček, druhý ruský vojenský transportní letoun Iljušin Il-76. Dva američtí představitelé, kteří si byli přímo vědomi pozemních podmínek na Ukrajině, uvedli, že ruské vojenské letadlo bylo sestřeleno poblíž Pila Sergwa, 85 kilometrů jižně od Kyjeva.

25. února ukrajinská armáda tvrdila, že se záchranáři sestřelila Iljušin Il-76 u města Vasilkiv, 50 kilometrů jižně od Kyjeva.

Ruská armáda zatím oba incidenty nekomentovala a nemohla zprávy okamžitě potvrdit.

Během třídenní ruské invaze ukrajinská armáda podle sociálních sítí dosud zabila 14 letadel, 8 vrtulníků, 102 tanků, 536 obrněných vozidel a také 3000 vojáků. Odesílání 26. února ukrajinským ministerstvem obrany.

Rusko počet obětí nezveřejnilo.

Ukrajinský ministr zdravotnictví Viktor Liaško 26. února řekl, že při ruské ofenzivě bylo zabito 198 lidí a více než 1000 zraněno.

Agentura OSN pro uprchlíky 26. února uvedla, že od zahájení ofenzívy Ruska tento týden ze země uprchlo 120 000 ukrajinských uprchlíků.

Západní státy ohlásily příval sankcí proti Rusku, zařadily jeho banky na černou listinu a zakázaly vývoz technologií. Ale přestali vynucovat mezinárodní bankovní platby ze systému SWIFT.

Spojené státy uvalily sankce na Putina, ministra zahraničí Sergeje Lavrova, ministra obrany Sergeje Šojgu a náčelníka generálního štábu Valerie Gerasimova. Evropská unie a Británie zmrazily majetek, který na jejich území dříve drželi Putin a Lavrov. Kanada učinila podobné kroky.

V OSN Rusko vetovalo návrh rezoluce Rady bezpečnosti, v němž lituje své invaze, zatímco Čína jej ignorovala a uvedla západní státy jako důkaz ruské izolace. Ani Spojené arabské emiráty ani Indie nehlasovaly pro, zbylých 11 členů hlasovalo pro.

Reportér RFE / RL Mike Eckel s aktuální zprávou AP, Reuters, AFP a dpa