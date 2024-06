Českému národnímu hřbitovu v Cedar Rapids hrozí, že do srpna dojdou peníze. Zde je návod, jak pomoci.

Matt Lane, majitel Broch Church, ve čtvrtek posekal část trávy na Českém národním hřbitově v jihozápadní části Cedar Rapids. Lin, který je předsedou správní rady hřbitova, pravidelně věnuje svůj čas sekání trávníku. Představenstvo hřbitova má také smlouvu s firmou na sekání trávy. Tyto výdaje, které se v posledních letech zvýšily, by mohly do 1. srpna odčerpat finanční prostředky správní rady. (Jim Slusiarek/The Journal)



CEDAR RAPIDS — Před třiatřiceti lety byla matka Beth Debom pohřbena na Českém národním hřbitově – na stejném místě, kde byli léta pohřbeni její irský dědeček a česká babička.

DeBaum, 56, řekla, že nenavštěvuje „tolik, jak bych měla“, ale pořád jezdí autem, aby jela do nedalekého Hy-Vee na Wilson Street SW, a „malé zamávání“ milovaným zesnulým, které míjí. . Hřbitov zřízený v roce 1895 ji spojuje nejen s její rodinou, která je na něm pohřbena, ale také s jejím českým dědictvím.

„Je to krásný příklad našeho dědictví a naší komunity,“ řekl DeBaum.

Debom říkala, že vodila své děti tímto hřbitovem a recitovala česká jména tak, jak se měla vyslovovat, jak ji to naučila babička.

„Je to krásné místo,“ řekl DeBaum. „Miluji všechna ta jména a díky znalosti, jak je vyslovovat, se pokaždé, když tam jsem, cítím velmi česky.“



Na Českém národním hřbitově v jihozápadním Cedar Rapids jsou ve čtvrtek k vidění náhrobní kameny. (Jim Slusiarek/The Journal)



Historický hřbitov na 2200 Sea St. SW, kde je pohřbeno více než 9 300 lidí, však čelí riziku, že do 1. srpna dojdou prostředky na pokračování pravidelné údržby, konkrétně sečení, i když lidé mohou být na hřbitově i nadále pohřbíváni. .

Dobrovolně provozovaná hřbitovní rada hledá zdroje a dárce, aby mohla pokračovat v údržbě a zároveň zkoumá dlouhodobá řešení, jak udělat hřbitov finančně udržitelný, řekl Matt Lane, prezident představenstva.

Lane, který také vlastní nedaleký Brush Church, uvedl, že hřbitov čelil v posledních letech rostoucím finančním problémům kvůli rostoucím nákladům na údržbu a poklesu tradičních pohřbů v celé zemi. Náklady na poškození Derrico pro rok 2020 byly také zátěží pro rozpočet hřbitova.

Náklady na sečení tvoří zhruba třetinu ročního provozního rozpočtu 24akrového hřbitova. Samotný proces sečení stojí asi 30 000 dolarů ročně, řekl Lin. Náklady na sečení vzrostly od roku 2022 do roku 2023 o 13 procent a očekává se, že se budou každoročně zvyšovat. Hřbitov zadává sečení a odklízení sněhu.

Opravy a čištění dereča ovlivnily hospodaření hřbitova. Některé škody byly hrazeny z pojištění, ale většina úklidů stromů ne. Hřbitov při vichřici přišel o více než 100 stromů. Celkové náklady na oříznutí, odstranění a obroušení pařezu přesáhly 100 000 USD.

S tím, jak po celé zemi roste počet lidí, kteří si zvolili kremaci, prodej pozemků a přístavů – nadzemních míst, kde lze umístit urny – klesl.

Devadesátá léta hřbitova za daňový rok 2022 ukazují, že vygeneroval příjmy ve výši 77 223 USD – což je pokles z 88 423 USD v předchozím roce. Po započtení nákladů ztratil hřbitov 12 387 $ v roce 2022 a 27 149 $ v roce 2021.

„Nemůžeme dopustit, aby to bylo nepořádné nebo špatně spravované, protože rodiny, které jsou pohřbeny… jsou na hřbitov velmi hrdé a toto je pro ně velmi citlivé téma,“ řekl Lin. „Děláme, co je v našich silách, abychom přišli s finančním řešením, které pomůže hřbitovu udržet se.“



DeBeomová, která se o finanční situaci hřbitova dozvěděla od Lane, uvedla, že to považuje za „krizi ochrany“.

„Bylo to velké překvapení, protože tam pohřbíte milovanou osobu a myslíte si, že bude o všechno postaráno,“ řekl DeBaum. „Byl to rozhodně budíček…problémy, kterým čelí, se dají řešit. Není to hrozná situace. 40 000 dolarů ročně není moc peněz.“

Roční rozpočet se pohybuje od 30 000 do 50 000 dolarů, řekl Lin. Mezi budoucí možnosti, které rada prozkoumala, jak zvýšit příjmy, patří nabízení různých příležitostí k pohřbívání, jako je kremační zahrada nebo umožnění pohřbů domácích mazlíčků, ale jejich vývoj by stál peníze. Další možností je rozšířit práva na pojmenování tak, aby lidé mohli přispět na pojmenování laviček nebo ulic na hřbitově.



Na Českém národním hřbitově v jihozápadním Cedar Rapids jsou ve čtvrtek k vidění náhrobní kameny. (Jim Slusiarek/The Journal)



Hřbitov se snaží v roce 2024 získat 200 000 $. Dary pokrývají:

Údržba pozemků: Roční náklady na samotné sečení v roce 2023 činily 27 000 USD, což je jedna třetina provozních nákladů.

Obnova Derecha pokračuje: Hřbitov se těší na pokračování v doplňování ztracených korun stromů Derecho.

Nadcházející výdaje: dláždění silnice a větší opravy hřbitovního Dodge Ram z roku 1997.

Všeobecné provozní náklady: pravidelná údržba a všeobecné náklady, jako je pojištění, energie atd.

Jak darovat Český národní hřbitov, nezisková organizace 501(c)(13), shromažďuje finanční prostředky na vybudování svých fondů na údržbu a údržbu hřbitova. Zde je návod, jak dát: šekem, Osobně nebo poštou: Český národní hřbitov 2200 C ulice jihozápadní Cedar Rapids, Iowa 52404 Kreditní kartou, Osobně nebo online: www.Czech-National-Cemetery.com

„Když (peníze) jsou všechny pryč, není známo, co se stane,“ řekl Lin. „Hrajeme aktivní roli a snažíme se zajistit, aby se to udrželo samo, protože jako pohřební ústav není naším zájmem hřbitov spravovat ani hřbitov vlastnit.“

Lidé často procházejí hřbitovem, aby navštívili své blízké, a někdy se zastaví v Brush Church pro pomoc při hledání pozemku.

„Je to klidné místo,“ řekl Lin. „Jen nechci, aby vypadala rozcuchaně.“

