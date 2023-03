České zprávy 3. března: Ruští hackeři zahájili kyberútok na velkou českou banku

Profesionální hokejista David Bastrak podepsal se svým současným týmem Boston Bruins prodloužení smlouvy na osm let v hodnotě 90 milionů dolarů (asi 2 miliardy Kč). Jde o šestou nejbohatší smlouvu v historii National Hockey League (NHL). Sportsnet zprávy. Bastrak, který v květnu oslaví 27 let, strávil s Bruins devět sezón v NHL a pomohl týmu do finále Stanley Cupu (nejprestižnější trofej tohoto sportu v Americe) v roce 2019.