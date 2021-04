České školy a obchody se znovu otevírají po dlouhé stávce COVID-19

PRAHA (Reuters) – České školy, knihovny, zoologické zahrady a některé obchody se v pondělí znovu otevřely poté, co se virus Corona v některých nejvíce zasažených zemích na měsíce zavřel.

Šestiměsíční výjimečný stav vypršel o půlnoci, čímž byla odstraněna omezení pohybu, včetně nařízení o zákazu vycházení v noci a zákazu nepodstatného cestování mezi okresy.

Předškoláci a děti ve třídách 1-5 se vrátili do tříd, většinou na týdenní rotaci. Studenti by si měli otírat nosní hadřík dvakrát týdně.

„Je skvělé to vědět, když tyto malé děti nejsou ve škole,“ řekl otec Rudolph Zurek, který chodil se svou dcerou do pražské školy. „Je to dobré. Doufám, že to vydrží. Za měsíc to nebude převráceno a děti se vrátí domů.“

Christina Firanova uvedla, že se těší, až se její dcera vrátí do školy se svou starší sestrou, která nyní musí zůstat doma, protože vysoké školy jsou zavřené.

„Nezáleží nám na testu, myslíme si jeho nízký výkon, protože je zbytečné a směšné, pokud testy mají 40% spolehlivost,“ řekl.

Ministerstvo zdravotnictví v neděli oznámilo 976 nových případů viru korony, což je nejnižší denní počet od září. Sedmidenní průměr je méně než 4 000, což je ve srovnání s většinou zemí EU stále vysoké, ale na více než 12 000 na začátku března bylo uvaleno nejtvrdší zablokování.

Mnoho Čechů bylo vyčerpáno dlouhými stávkami vlády a politickými změnami, které jí v minulosti umožnily tak rychlé znovuotevření.

S ukončením stavu nouze minulý týden budou zakázána setkání více než dvou lidí uvnitř i vně a 10 lidí uvnitř a 20 lidí bude přesunuto ven.

Poté, co skupina odborníků varovala, že jde příliš daleko, nový ministr zdravotnictví – od září do čtvrtého – předložil kritiku, včetně právních výzev, s tím, že ke změně nedojde přes víkend.

Mnoho lidí ignorovalo zákaz setkání a pití na veřejných místech. Parky v Praze byly minulý víkend plné slunečné sezóny.

Vláda od října uzavřela nepodstatné obchody, restaurace a sportovní a zábavní centra, s výjimkou krátkého opětovného otevření v prosinci, které bylo rychle nahrazeno.

Zoo byly také mezi místy, které se mohly v pondělí znovu otevřít poprvé od prosince.

„Lidé přicházejí navzdory chladnému počasí,“ řekl Miroslav Bobek, ředitel pražské zoo. „Je to pro nás strašná věc. Uzavřená zoo porušuje svůj účel.“

Od začátku ohniska v březnu 2020 hlásilo 10,7 milionu zemí 1,58 milionu případů Govt-19 a počet obětí se podle našich globálních údajů blíží 28 000.

Česká republika je jednou z nejpomalejších zemí Evropské unie v oblasti poskytování vakcín a od neděle dodává 2,09 milionu dávek 1,37 milionu lidí.