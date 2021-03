České romské ženy si vynucovaly antikoncepci o krok blíže ke kompenzaci | Zprávy o právech žen

V roce 1994 podstoupila 20letá Radka Hanzilová plánovaný císařský řez v Městské nemocnici Masarik v severní České republice.

Předtím, než se narodila, jí lékaři nevěděli, že jí podvázali vejcovod – chirurgický antikoncepční postup, který trvale brání těhotenství.

Hansilova, která je romského původu, uvedla: „Popsali to jako lékařský průlom a formu antikoncepce.

Věděla, jaké důsledky odmítla. Ale když se probudila po císařském řezu, doktor řekl, že byla stejně sterilizována.

Teprve po operaci ji zaměstnanci nemocnice požádali, aby podepsala formulář souhlasu.

„Jejich odůvodněním je, že budoucí těhotenství by mohlo ohrozit můj život nebo moje dítě zemře,“ uvedla Hanzilová, která byla v době podpisu dokumentů fyzicky nemocná.

„Stále jsem zvracel, když mi lékaři řekli, abych podepsal dokumenty. Netušil jsem, co podepisuji.“

Hansilova poté několik let podstoupila hormonální terapii, která odfiltrovala psychologicky i fyzicky.

Investoval také 200 000 českých korun (9 120 $) na postupy in vitro fertilizace (IVF).

“Strávil jsem deset let svého života řešením důsledků něčeho, co jsem nikdy neuznal,” řekla Hansilova.

Během komunistického režimu v bývalém Československu byly ženy sterilizovány v romské společnosti v rámci státní politiky snižování romské populace. Aktivisté říkají, že politika skončila na počátku 90. let, ale neoficiálně pokračovala až do 2000. Poslední známý případ byl v roce 2010.

„Vážné porušování lidských práv“

Hanzilova byla jednou ze 7 000 obětí nelegální antikoncepce a po celá desetiletí bojovala za odškodnění české vlády.

„Odškodnění se týká výše finanční a psychologické úlevy, ale nikdy nezíská náhradu za to, co mi lékaři udělali,“ řekla Hanzilová.

10. března, kdy bylo nerozhodnuto 77 hlasů proti 0 a 21, čeští poslanci konečně schválili návrh zákona, který by v případě schválení Senátem umožnil Hanzilově a dalším obětem, které byly v letech 1966 až 2012 nelegálně sterilizovány, požádat o 300 000 českých odškodnění. Korun (13 657 USD).

Pokud bude tento krok schválen, připojí se Česká republika k dalším evropským členským státům, Švédsku, Německu a Rakousku, aby za touto historickou nespravedlností udělala čáru.

Zatím není jasné, kdy se bude konat referendum v Senátu.

Asi 7 000 lidí, kteří byli vystaveni nelegální antikoncepci, bojuje po celá desetiletí, aby jim česká vláda poskytla náhradu [File: David W Cerny/Reuters]

Český poslanec Pavla Kolazovsky se k návrhu zákona vyjádřila jen několik minut před hlasováním.

“Poskytování odškodnění obětem této nelegální antikoncepce bude řešit tato nejzávažnější porušování lidských práv a zároveň bude jasným signálem pro komunitu, že podobné eugenické obludnosti se v naší společnosti už nikdy nebudou opakovat,” uvedl.

„Stovky lidí, kteří byli od roku 1966 sterilizováni bez informovaného souhlasu, nemají v České republice žádnou náhradu.“

Podle expertky Amnesty International na lidská práva ve východní Evropě Barbory ​​Černoskové kompenzace omezuje pravděpodobnost opakování takových tragédií.

„Pokud jde o závažnost porušení, je to přinejmenším to, co by komunita měla dělat, už to bylo dlouho,“ řekl Al-Džazíře.

“Bojovali jsme dlouho a tvrdě”

Sterilizace je součástí oficiálního programu nabízeného vládou, který povzbuzoval sociální pracovníky, aby poskytly finanční pobídky pro římské ženy po souhlasu s antikoncepcí.

Když finanční pobídky nefungovaly, ženám hrozilo, že vezmou své děti s sebou.

Elena Korolova, 51letá ostravská sociální pracovnice a aktivistka, podstupuje antikoncepci ve věku 21 let a chystá se porodit svého druhého syna.

“Byl jsem ve stresující situaci,” řekl. „Připravovali se na císařský řez. Bylo to pro mě bolestivé. Byl jsem ve stavu, kdy jsem nevěděl, co mám podepsat.“

Elena Korolova má otěhotnět ve věku 21 let a má porodit svého druhého syna [Courtesy of David Gaberle]

Korolova se stala veřejnou osobností a stala se jednou z prvních žen, které otevřeně hovořily o svých zkušenostech.

“Udělal jsem to nejen pro sebe, ale pro všechny ostatní ženy, které nedostaly hlas.” Naše příběhy jsou téměř totožné. Vědět, že nebojuji jen za sebe, mi dodává stálou sílu, “řekl.

Vedl veřejné kampaně a organizoval protesty ke zvýšení povědomí.

„Neruší to, co se nám stalo, ale vysílá důležitou zprávu, že nelegální antikoncepce je stále dokola,“ uvedla Korolová.

„Bojovali jsme za to dlouho a tvrdě, ale ani na okamžik nevěřím, že parlament dá tomuto návrhu zákona šanci.

„Streamu jsem sledoval parlamentní zasedání napjatě. Když jsem hlasoval, byl jsem velmi nervózní. Stalo se obrovské vítězství. Nikdy jsme si nebyli blízcí.“