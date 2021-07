České republice chybí lhůta pro zákaz plastů na jedno použití v EU

Recyklace

Česká republika zatím nesouhlasila s evropskou směrnicí o zákazu plastů na jedno použití, která vstoupila v platnost v sobotu a podle zprávy Českého rozhlasu by jí mohly hrozit pokuty za zpoždění.

Podle Evropské komise představují dotyčné výrobky 70% odpadu vypouštěného do oceánů a na pláže.

Ministerstvo životního prostředí však očekává, že směrnice bude brzy schválena českými zákonodárci a že nyní zakázané výrobky budou do června 2022 zrušeny.

Podpora obchodního časopisu v Budapešti

Produkovat tisk hodný tohoto jména je nákladná věc. Už 27 let se vydavatelé, redaktoři a reportéři časopisu Budapest Business Journal snaží poskytovat vám úspěšné obchodní zprávy, informace, kterým můžete věřit, které jsou věcné, přesné a dodávané bez strachu a laskavosti.



Tiskové organizace po celém světě se snažily najít obchodní model, který by jim umožnil pokračovat v excelování, aniž by byla ohrožena jejich výkonnost. V poslední době někteří experimentovali s myšlenkou zapojit nejdůležitější zúčastněné strany a jejich čtenáře.



Rádi bychom nabídli stejnou příležitost našim čtenářům. Rádi bychom vás pozvali, abyste nám pomohli poskytovat kvalitní obchodní žurnalistiku, kterou potřebujete. Klikněte na tlačítko Podpora BBJ a můžete si vybrat, kolik a jak často nám chcete zasílat své příspěvky.