České předsednictví prosazuje úzkou definici umělé inteligence, krátký seznam vysoce rizikových – EURACTIV.com

České předsednictví v Radě EU vydalo úzkou definici umělé inteligence (AI), revidovaný a zkrácený seznam vysoce rizikových systémů, silnější roli rady AI a výjimku pro národní bezpečnost.

Praha v pátek (15. července) sdílela první komplexní kompromis o legislativě AI, který EURACTIV získal. Text bude tvořit základ debaty na pracovní skupině Telecom ve středu, posledním jednání před letní přestávkou.

„České předsednictví si přeje představit změny provedené ve druhém kompromisním návrhu, zahrnujícím čtyři témata prezentovaná v dokumentu o politických preferencích a shrnutá níže, a vyzývá zástupce, aby poskytli názory a připomínky obecné povahy,“ uvádí se v dokumentu.

definice

Definice umělé inteligence je výrazně zúžena jako systém navržený s určitou mírou autonomie k dosažení souboru lidmi definovaných cílů pomocí strojového učení a/nebo logických nebo znalostních přístupů.

Definice pro přístupy strojového učení a přístupy založené na znalostech jsou zahrnuty v úvodu textu, který byl změněn, aby odlišil umělou inteligenci od tradičního softwaru.

„Základní koncepty OECD [Organisation for Economic Cooperation and Development] Byla zavedena definice systému umělé inteligence a na konkrétní žádost několika delegátů byl do definice zahrnut koncept autonomie,“ píše se v dokumentu.

České předsednictví se zabývá definicí a povinnostmi pro obecné systémy umělé inteligence. Pokud se poskytovatel AI nevzdá jakékoli vysoce rizikové povinnosti, povinnosti nařízení se často vztahují na tento typ systému.

Rovněž se vypouští příloha I o technikách a přístupech umělé inteligence a Komise je zmocněna ji aktualizovat prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Komise bude zmocněna přijímat prováděcí opatření ke specifikaci těchto technik na základě technologického rozvoje.

Vysoce rizikové systémy

České předsednictví navrhlo přidat nad klasifikaci vysokého rizika horizontální vrstvu inspirovanou skupinou odborníků na vysoké úrovni pro AI a OECD, protože mnoho členských států se obává, že regulace AI by mohla zachytit organizace, které nepředstavují vážné riziko porušení základní práva. Klasifikační rámec.

Další vrstva je založena na důležitosti a bezprostřednosti výstupu počítače v rozhodovacím procesu. Jinými slovy, umělá inteligence je považována za vysoce rizikovou pouze tehdy, pokud je bezprostředně užitečná bez lidské kontroly nebo pokud není pouhým doplňkem lidského rozhodování.

Jak bude toto zveřejnění považováno za důležité při rozhodování, upřesní Komise prostřednictvím prováděcích aktů, které by rovněž měly poskytnout pokyny k zajištění jednotných podmínek provádění.

Důležité je, že seznam vysoce rizikových případů použití v příloze III se výrazně změnil. Oddíly o pojistném systému, biometrické klasifikaci, ochraně životního prostředí, kontrole znečištění a hlubokém odhalování padělků byly odstraněny.

Kromě toho Komise již nesmí na seznam přidávat případy použití s ​​vysokým rizikem, pokud již nepředstavují významná rizika nebo pokud by jejich odstranění nesnížilo celkovou ochranu zdraví, bezpečnosti a zabezpečení. a základní práva.

Správa a vymáhání

Několik členských států vyjádřilo znepokojení nad tím, že struktura řízení zákona o AI byla příliš decentralizovaná, „prosazování na vnitrostátní úrovni v kyberprostoru může mít omezení, zejména kvůli nedostatečným dovednostem a znalostem na úrovni vnitrostátních orgánů“.

České řešení je založeno na dvou částech. První část se týká Evropské rady pro umělou inteligenci, která bude podporovat vnitrostátní orgány při implementaci, zejména pomáhat orgánům dozoru nad trhem, školit vnitrostátní zaměstnance a poskytovat Komisi poradenství v mezinárodních záležitostech souvisejících s umělou inteligencí.

Vzhledem k tomu, že se rada podílí na činnostech v oblasti prosazování práva, byla její struktura upravena tak, aby zahrnovala pouze zástupce členských států, přičemž nový požadavek zřizuje stálý podvýbor, který bude sloužit jako platforma pro širší okruh zainteresovaných stran. Proběhly konzultace k návrhu prováděcích zákonů.

Za druhé, Czech navrhl nový článek, který požaduje, aby Komise určila jedno nebo více testovacích zařízení na úrovni EU, která poskytují technické a vědecké poradenství radě nebo orgánům dozoru nad trhem.

Kromě toho může Komise zřídit skupinu nezávislých odborníků na podporu vnitrostátních orgánů, poradenství při přeshraničních vyšetřováních a podporu donucovacích opatření, jako je Komise v případech nedodržování zakázaných postupů.

národní bezpečnost

Na žádost některých zemí EU byla výjimka pro národní bezpečnost upřesněna tak, aby zahrnovala „činnosti související s vojenstvím, obranou nebo národní bezpečností, bez ohledu na organizaci, která tyto činnosti provádí“.

