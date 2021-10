České opoziční strany plánují po vítězství ve volbách snížit schodek rozpočtu na rok 2022

FILE FOTO: Lídr Občanské demokratické strany (ODS) a kandidát Allied Together (SPOLU) na premiéra Peter Fiala se účastní poslední rozhlasové debaty před parlamentními volbami země v Praze v České republice 8. října 2021. REUTERS/Bernadette Szabo/FILE FOTOGRAFIE

PRAHA (Reuters) – České opoziční strany usilující o sestavení nové vlády se zaměří na přepsání rozpočtu na rok 2022, aby snížily plánovaný schodek pod 300 miliard korun (13,72 miliardy dolarů), uvedl v neděli hlavní lídr strany.

V české televizi to řekl Peter Fiala, vůdce středopravé aliance Together, která porazila vládní stranu ANO v čele s premiérem Andrejem Babišem ve volbách 8. – 9. Října a plánuje sestavit novou vládu se skupinou Piráti/Starostové. rozhovor, že by zamítli rozpočtové plány současné administrativy.

To znamená, že rozpočet pravděpodobně nebude schválen do konce roku, což způsobí, že se země vrátí k dočasnému plánu, který omezí diskreční výdaje. Fayala řekl, že dočasný rozpočet až na dva měsíce nezpůsobí problém.

Babišova vláda navrhla v roce 2022 schodek 376,6 miliardy korun, což je obdoba rekordní mezery pozorované v roce 2020 po zahájení pandemie koronaviru a mezery očekávané v roce 2021, kde výdaje zůstávají vysoké.

„Takový deficit není možný,“ řekla Fayala. „Musíme se spoléhat na prozatímní rozpočet, ale samozřejmě je v zájmu všech, abychom revidovaný rozpočet přijali co nejdříve.“ Změny by podle něj mohly nastat během týdnů.

Na otázku, zda by schodek do roku 2022 mohl být nižší než 300 miliard korun, Fiala řekl, že by byl rád, kdyby ministerstva usilovala o provozní úspory kolem 6%, což by podle něj mohlo schodek snížit zhruba o 100 miliard korun.

Fayala uvedl, že strany, které tvoří budoucí administrativu, nechtějí v rámci svých plánů zvyšovat daně.

Babesova vláda čelila kritice za navýšení rozpočtového schodku a státního dluhu kvůli rekordnímu snížení daní z příjmu, důchodů a zvýšení mezd ve veřejném sektoru navzdory pandemickým výdajům. (1 dolar = 21,8710 Kč)