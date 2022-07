Česká výroba kontrakty v červnu

Česká výrobní aktivita se v červnu poprvé po téměř dvou letech zhoršila, tažená obnoveným poklesem produkce a prudkým poklesem nových zakázek, ukázaly páteční údaje průzkumu S&P Global.

Při pohledu do budoucna, zatímco společnosti byly optimistické, vyjádřily větší obavy z dalšího dopadu inflace na výdaje zákazníků a investorů.

Produkce vykázala v červnu výrazný pokles a tempo poklesu bylo nejrychlejší od května 2020. To bylo způsobeno nižšími novými objednávkami a klesající spotřebitelskou důvěrou v důsledku inflačních tlaků.

Podpořte Budapest Business Journal

Vybudovat žurnalistickou firmu hodnou toho jména je nákladná záležitost. Vydavatelé, redaktoři a reportéři Budapest Business Journal se již 27 let snaží přinášet obchodní zprávy, které fungují, informace, kterým můžete věřit, pravdivé, přesné a beze strachu a přízně.



Novinové společnosti po celém světě se snažily najít obchodní model, který by jim umožnil nadále vynikat, aniž by se snížil jejich výkon. V poslední době někteří experimentovali s myšlenkou zapojit své nejdůležitější zúčastněné strany, své čtenáře.



Stejnou možnost chceme nabídnout i našim čtenářům. Zveme vás, abyste nám pomohli dodávat kvalitní obchodní časopis, který potřebujete. Stiskněte naše tlačítko podpory BBJ a můžete si vybrat, kolik a jak často budete své příspěvky posílat.