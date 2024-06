Česká vláda pomáhá Ukrajincům, kteří se chtějí vrátit domů

Padesátiletá Olena si dodnes pamatuje den, kdy přijela do Čech, a dobrovolníka, který jí pomohl zorientovat se v zahraničí. Olena žije již dva roky v Čečensku a v současné době neplánuje návrat na Ukrajinu. Stejně jako mnoho uprchlíků nemá kam jít. Jeho dům v Charkově zcela zničily ruské jednotky. Ale i přes nestabilní situaci Olena rozumí svým krajanům, kteří se chtějí vrátit do vlasti. Někteří touží vidět rodinu a přátele, které za sebou zanechali. Jiní, kteří potřebují zdravotní péči, raději vyhledávají léčbu ve své domovské zemi u lékařů, které znají a kterým důvěřují.

V reakci na potřeby navrátilců schválila vláda ČR program dobrovolné repatriace. Mluvčí ministerstva vnitra Ontaj Kratoska říká, že vláda uhradí cestovní výdaje Ukrajincům, kteří se chtějí z jakéhokoli důvodu vrátit domů.

„Stále častěji registrujeme případy ukrajinských státních příslušníků s dočasnou ochranou, kteří se chtějí vrátit domů a potřebují finanční nebo logistickou pomoc. Obvykle mají vážné důvody, proč se chtějí vrátit. Často jde o osoby s těžkým zdravotním postižením nebo nemocemi, které vyžadují trvalou lékařskou péči. „

Podle skupiny organizující repatriaci asi třicet Ukrajinců, kteří jsou příliš nemocní na to, aby cestovali autobusem, odveze domů sanitka.

Magda Faltová, prezidentka Sdružení pro integraci a migraci, iniciativu uvítala.

Magda Faldová|Foto: Jana Brynošilová, Český rozhlas

„Programy dobrovolné repatriace jsou nedílnou součástí jakéhokoli širšího programu pomoci uprchlíkům. Protože od začátku konfliktu ti, kteří se museli z jakéhokoli důvodu vrátit domů, na to neměli finanční prostředky. Proto vítáme vládní financování. Chci ale zdůraznit, že jde vlastně o dobrovolný program a ne o povinnou repatriaci. Počet zájemců je relativně malý, ale opravdu chtějí domů.

Projekt pro 400 lidí přijde státní kasu na 5,5 mil. Kč. A ukrajinští uprchlíci jej mohou využít pouze jednou. Důvodem je to, že mnoho Ukrajinců, zejména ze západních částí země, cestuje tam a zpět, aby navštívilo rodinu a přátele, zkontrolovalo své domovy a vrátilo se, aby vidělo, co se děje v jejich rodných městech. Někteří také chtějí zůstat, ale často zjistí, že představa, jak tam budou žít a pracovat, je nereálná – a rozhodnou se vrátit za pár týdnů do Česka.

Magda Faltová říká, že není snadné říci, kolik Ukrajinců je v současnosti z tohoto důvodu uprchlíky v Čečensku, protože často zanedbávají informování úřadů o svých plánech. V takové situaci jejich status dočasné ochrany – který se každoročně obnovuje – nakonec zanikne.