Česká populistická strana ANO (Renovace) zveřejnila volební inzerát zobrazující loď plnou migrantů s heslem „Volte, než bude pozdě“, podle níž by to mohlo některé občany vyděsit.

Minulý pátek měl být v českých novinách otištěn volební inzerát s nákladem černochů na rozbouřeném moři spolu s logem strany ANO. Seznam Zprávy Informace. Několik hodin před tiskem se však strana rozhodla nahradit reklamu jinou reklamou.

„Ano, takovou scénu jsme měli připravenou, ale rozhodli jsme se, že ji v kampani nepoužijeme. Sice jen ukazuje realitu toho, co se dnes a denně děje na hranicích Evropy, ale měli jsme pocit, že by to některé občany mohlo vyděsit, a tak jsme se rozhodli, že to bude stát za to, že se to stane.“ a to nebyl náš záměr,“ uvedl mluvčí ANO. Martin Vodika. Seznam Zprávy.

Lídr ANO a bývalý český premiér Andrej Babiš se domnívá, že plánované reklamy odrážejí realitu.

„To, co jsme chtěli ukázat především, se děje, takže se nedá říct, že bychom lidi strašili. Důsledky evropské imigrační politiky byly bohužel v pátek vidět i v Německu,“ napsal. Seznam ZprávyS odkazem na útok islamistů v Mannheimu, který nakonec skončil smrtí policisty.

V nové reklamě ANO zobrazuje cedule s hesly jako „lidé bez práce“, „hmyz místo masa“ nebo „zakažte nám krávy“ – témata, která ANO nadnesla před volbami do EU, aby uklidnila voliče. Chraňte je před těmito situacemi.

(Aneta Zachová | Euractiv.cz)

Přečtěte si více s Euractiv

Sanchezova manželka se postaví před soud kvůli obvinění z korupce Manželka španělského premiéra Pedra Sáncheze (PSOE/S&D) Becona Gomez byla v úterý předvolána španělským soudcem, aby se na 5. července dostavila k soudu jako osoba vyšetřovaná kvůli údajné korupci a ovlivňování v soukromém sektoru. Dřívější stížnost kontroverzního odborového svazu státních zaměstnanců napojeného na krajní pravici. READ Zheng Qinwen sesadil loňského vicemistra Onse Jabeura a postoupil do čtvrtfinále US Open.