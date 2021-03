Česko-kambodžská společnost EU Společnost Land and Pepper Investment Co. Ltd. slíbila, že v letošním roce na základě své smlouvy nakoupí 50 procent všech produktů pěstovaných malými výrobci, aby podpořila vývoz, a to z pohledu evropského trhu.

Generální ředitel David Powell pro The Post uvedl, že od začátku roku 2018 se jeho společnost plně zaměřuje na pomoc pěstitelům kompotů s menšími, méně životaschopnými farmami a těmi, kteří se nemohou uplatnit na trhu.

Řekl: „Z tohoto důvodu nemáme žádnou farmu. V roce 2018 jsme založili v Kambodži naši vlastní soukromou společnost, abychom pomohli zemědělcům a koupili jejich kompotovaný pepř [a] 100% spravedlivá obchodní cena se vždy platí přímo do jejich rukou. “

Po nákupu je společnost odpovědná za každý krok procesu – logistiku, papírování, export, kontrolu kvality a balení, uvedl.

Řekl, že společnost velmi úzce spolupracuje s hlavním obchodním orgánem, společností Compote Pepper Promotion Association (KPPA).

„Zavázali jsme se, že do roku 2021 nakoupíme 50 procent naší produkce od našich nejmenších zemědělců. Těšíme se na příští rok a na další roky. [increase that to] 100 procent jejich produkce. Tento [is] Jsou to jen tři roky, co náš projekt existoval, “řekl Powell.

Asi 175 rodin chovatelů kompotů a pepřů podepsalo smlouvy o zemědělském chovu s cílem poskytnout investici do půdy a pepře v EU 10 tun pepře do sklizňové sezóny 2021.

7. února prezident KPPA Nuwan Lay řekl The Post, že pomoc ministerstva pomůže zajistit silný trh s kompotovým pepřem na mezinárodní scéně.

“Další zpětná vazba dává zemědělcům větší důvěru.” Ministerstvo obchodu pomůže připravit strategii pro kompotovaný pepř na období 2021–2023, “uvedl.

Řekl, že 42 společností vstoupilo do smluvního zemědělství s malými pěstiteli kompotů během sklizňové sezóny 2021.

Kambodža v loňském roce vyvezla na mezinárodní trh více než 70 tun kompotového pepře a úroda se dnes dodává do více než 50 zemí, převážně v Evropě.

Podle Paula se společnost zaměřuje na „úplně jiné“ a inovativní marketingové strategie, které mají přímý dopad na prodej a vývoz.

Řekl: „Náš závazek vůči malým zemědělcům a KPPA pro rok 2021 je 10 tun a stáváme se jedním z největších vývozců a zpracovatelů. [of] Kompotovaný pepř. “

Po „inspirativních“ marketingových kampaních společnosti a relativním úspěchu na trzích EU se několikrát setkal s ministerstvem obchodu a předsednictvem úřadu zeměpisných označení (GI) v rámci odboru duševního vlastnictví ministerstva a zavázal se, že se letos více zapojí. s globálním marketingem a propagací kompotového pepře.

Podle KPBA se půda vyčleněná pro pěstování kompotového pepře zvýšila z 10 hektarů v roce 2010 na 290 hektarů v dubnu loňského roku – výlučně kompot a kepil -, které ročně vyprodukují 82,78 tuny.

Podle Laya jsou ceny nyní stanoveny na 15 $ za kg černého pepře, 25 kg červeného pepře a 28 kg bílého pepře – nezměněné po více než pět let.

Nejnovější údaje KPPA zveřejněné v dubnu ukazují, že počet zaměstnanců se zvýšil ze 118 v roce 2010 na 455 domácností v loňském roce. Ale ke 4. listopadu opustilo úrodu 68 ze 447 domů sdružení.