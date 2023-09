Česká republika získává svůj první basketbalový titul

Když se před soutěží zeptali, kdo vyhraje finále mužských basketbalových her FISU Chengdu World University Games, zdálo se, že naprostá většina fanoušků má stejnou odpověď: Brazílie.

Tato víra přetrvala až do závěrečných pěti sekund duelu o zlato, kdy Jonas Bova minul trojku, která by zpečetila vítězství Brazilců.

Souboj tam a zpět pokračoval po všechny čtyři čtvrtiny. První část vyhrála Česká republika a ve druhé části měla výhodu Brazílie s nerozhodným skóre v prvním poločase 34:34.

Někdo se ale nakonec prosadit musel a byli to Češi.

Vedeni silným výkonem útočníka Jana Zedka porazili Evropané v těžkém zápase Jihoameričany 69:67.

Český útočník Patrick Samora řekl: „Hráli s velkou intenzitou a patří jim čest, protože nám nic neusnadňovali.“

Pro Židka výhra nepřišla náhle.

Dodal: „Tento výsledek mě vůbec nepřekvapuje.“ „Možná nemáme na turnaji nejlepší individuální hráče, ale máme nejlepší tým.“

Číslo 22 bylo v neděli večer nezastavitelným obřím molem pro jednoho muže.

Nasbíral 24 bodů, devět doskoků, dvě asistence a navrch měl čtyři trojky.

„Nepřemýšlel jsem. Jen jsem střílel,“ řekl.

Zedkova nabídka přišla v pravý čas.

Podle jeho vlastního odhadu neměl skvělý turnaj. Takže to použijte jako motivaci.

„Měl jsem hodně co nabídnout svým spoluhráčům a trenérům,“ řekl.

2,05metrový postový hráč byl jediným Čechem, který v defenzivním souboji překonal desetibodovou hranici.

Oba týmy střílely ze hřiště pod 40 procent a dohromady získaly téměř 100 doskoků, čímž byl Zedekův výkon ještě působivější.

Útočník Nikolaos Nomeros řekl: „Měli jsme svůj plán a dodrželi jsme ho. „Měli jsme v úmyslu spustit skvělou obranu, abychom začali budovat útok, a to se nám podařilo.“

Velkou roli na vítězství Česka hrála také mentalita Mamba legendy NBA Kobeho Bryanta.

Nomeros se na zápas o zlatou medaili připravoval čtením knihy svého idolu a věří, že on a jeho spoluhráči odráželi to, co Bryant dokázal nejlépe, tedy být sám sebou.

„Nebyl nejsportovnější, nejrychlejší ani nejsilnější, ale byl nejpracovitější,“ řekl malý útočník.

Zedek si naopak své vzory drží u srdce.

„Můj otec, George Zedek, je můj vzor,“ řekl.

Jeho otec byl bývalý profesionální hráč, který odehrál 135 zápasů v NBA s Charlotte, Denverem a Seattlem a v roce 1995 také vyhrál americký národní vysokoškolský šampionát s UCLA.

„Myslím, že jsem dnes nasměroval svého vnitřního otce.“