Česká republika vs Velká Británie – posiluje uspořádání zaměřené na návrháře kapitána GB Jonathana Phillipsa

ŽÁDNÝ LET UP: Jonathan Phillips, kapitán GB a Sheffield Steelers. Foto: Dean Woolley.

Včerejší porážka 4: 1 světovou jednotkou číslo 4 Švédsko utlumila zahraniční naděje GB v dosažení vyřazovacích fází turnaje, které na ně po celý minulý týden soustavně působily.

Matematicky může GB stále dělat první čtyři, ale šance se hromadí proti nim.

Tvrdý: Kapitán Jonathan Phillips na britské lavičce během páteční porážky Švédska 4: 1. Foto: Dean Woolley

Švédsko vstoupilo do včerejšího zápasu s Petem Russellem s vědomím, že cokoli jiného než vítězství by ukončilo jejich nabídku dostat se do čtvrtfinále.

Phillips si uvědomuje, že on a jeho spoluhráči čelí dnes ráno (10:15 britského času) podobné situaci v olympijském sportovním centru se svými oponenty – kteří jsou na pátém místě na světě – a jsou si rovněž vědomi toho, kolik vítězství je zapotřebí k posílení jejich poslání zajistit čtvrtfinále.

Phillips říká, že v jejich posledních dvou skupinových zápasech odehrálo také mnohem více GB, protože věděl, že více pozitivních výsledků by mohlo pomoci posílit jejich světový žebříček a zajistit lepší losování skupiny pro příští rok ve Finsku.

„Nyní uvidíme týmy hrát v zoufalství, protože si uvědomují, že to možná opustily příliš pozdě,“ řekl Phillips. “Viděli jsme to se Švédskem a víme, že tomu znovu čelíme, ale jsme z toho nadšení.”

Na branku: Liam Kirk, rodák z Maltby, skóroval za GB při porážce 4-1 se Švédskem, čímž se stal nejlepším střelcem turnaje s pěti góly na své jméno. Foto: Dean Woolley.

“Porážka Švédska nás nevykopla, ani to neohrozilo naši sebevědomí. Měli jsme pocit, že jsme někdy hráli dobře a máme pocit, že stále stavíme.”

„Chceme se stále rozvíjet, nechceme hrát jen jednu nebo dvě hry – to je pro nás nebezpečné. Čím lépe se nám letos povede, doufejme, že můžeme jít o dvě místa a příští rok bychom mohli získat lepší skupinu. hodně pro nás v sázce. ”

Když mluvil o porážce proti Švédsku, Phillips uvedl, že i přes jeho neúnavný útok, zejména během druhé poloviny, lze z výkonu vyvodit mnoho pozitiv.

Phillips dodal: „Jakou pozici můžeme říci, že jsme velmi zklamáni ztrátou Švédska 4: 1.“ “Museli změnit způsob, jakým hráli po první hře, protože nevytvořili nic jasného, ​​a my jsme je oddělili.”

“Ale vyšli ve druhém a změnili se a dokázali nás předjet. Byl to švédský tým, který hrál v čistém zoufalství, protože nakonec zemřel jen s jednou výhrou. Můžete jim říct, že je to pro ně velmi důležité – věděli, kolik potíží měli vstup do hry.

„Byl to téměř střed hry a stále to bylo 1: 1 a bylo to jen 4: 1 – myslel jsem si, že jsme vynikající a znovu jsem ukázal, jak jsme připraveni na soutěž.“