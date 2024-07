Česká republika vs Türkiye: Kde sledovat Euro 2024 živě ve vaší zemi

Česká republika Bude čelit krocan Dnes na stadionu Volkspark ve třetím kole německé ligy Euro 2024 Skupinová fáze. Zjistěte, jak sledovat hru v tradiční televizi nebo ve službách živého vysílání v USA a dalších zemích. Sledujte tento vzrušující zápas Opravit PremiumK dispozici v USA za pouhých 4,99 $!

[Watch Czech Republic vs Turkey live in the USA on ViX]

Je to rozhodující zápas. Od začátku turnaje se očekávalo, že se tito dva závodníci utkají o druhé místo ve skupině F. Nyní, v posledním kole, by jejich střet mohl rozhodnout o umístění ve skupině, za předpokladu, že oba vyhrají titul. Gruzie Nepřekvapující Portugalsko.

Po jejich porážce před Cristiano Ronaldo tým, krocan Odrazili se, protože si uvědomili, že stále ovládají svůj osud, aby postoupili do dalšího kola. Česká republika těsně prohrál Portugalsko Poté se mu podařila pouze neuspokojivá remíza GruzieTěm bude k postupu do dalšího kola stačit pouhá výhra.

Česká republika vs Türkiye: čas zahájení ve vaší zemi

Argentina: 16:00

Austrálie: 5:00 (27. června)

Bangladéš: 1:00 (27. června)

Kanada: 3 hodiny

Česká republika: 21:00

Francie: 21:00

Německo: 21:00

Indie: 00:30 (27. června)

Indonésie:3:00 (27. června)

Irsko: 20:00

Itálie: 21:00

Malajsie:3:00 (27. června)

Mexiko: 13:00

Holandsko: 21:00

Nigérie: 20:00

Jižní Afrika: 21:00

Španělsko: 21:00

krocan: 22:00

Spojené arabské emiráty:11:00 odpoledne

Spojené království: 20:00

Spojené státy americké:15:00 (východního času)

Jak sledovat zápas Česká republika vs. Türkiye ve Spojených státech

Je to zápas typu všechno nebo nic mezi dvěma uchazeči o druhé místo ve skupině F: Česká republika A krocanV USA můžete tento vzrušující zápas sledovat na Opravit PremiumS plány začínajícími na pouhých 4,99 $!

Patrik Schick, hráč České republiky – IMAGO / dts Nachrichtenagentur

Od 14. června do 14. července Euro 2024 Evropský pohár národů je jedním z nejdůležitějších letních turnajů letošního roku, na kterém se představí nejlepší týmy a hráči v Evropě. Opravit Premium Má exkluzivní práva na vysílání všech 51 Euro 2024 Hry s komentářem ve španělštině, včetně této vzrušující hry Česká republika vs Turecko zápas.

Česká republika vs Türkiye: televizní kanál a živé vysílání ve vaší zemi

Zdroj: Livesoccertv.com

Argentina:Disney + Argentina

Austrálie:Optus Sport

Bangladéš:Sony LiveSony Ten 1 Sony Ten 1 HDT Sports

Kanada: TVA+, TSN2, TVA Sports 2

Česká republika: ČT Sport

Francie:beIN SPORTS CONNECT, zdarma, beIN Sports 2

Německo:MagentaTV, první

Indie:JioTV, Sony LIV, SONY TEN 1, SONY TEN 1 HD

Indonésie: Vidio, Vision+, MNC TV, Sportsstars 4, K-Vision

mezinárodní:Sport 24

Irská republika:ITVX, RTE Player, ITV 4, RTE 2

Itálie:SKY Go Italy, Sky Sport 253

Malajsie:Astro Joe, Soca, SPOTV 2

Mexiko:Blue To Go Video Everywhere, Izzi GO, Sky HD

Holandsko: NOS Live, NPO 3, VRT 1

Nigérie:DStv Now, SuperSport Variety 4, SuperSport Premier League Nigeria, SuperSport GOtv Select 2

Portugalsko: Sportovní TV s více obrazovkami, sportovní TV 2

Jižní AfrikaAplikace DStv, MáXimo 360, SuperSport PSL, SuperSport GOtv Select 2

Španělsko: RTVE.es, Movistar+, fuboTV Španělsko, TDP, TVE La 2

Turecko: TRT 1

Spojené arabské emiráty:beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports MAX 2 Arabia, beIN Sports MAX 4 Arabia

Spojené království:ITVX, ITV 4

Spojené státy americké:ViX, Fubo, Sling, Fox Sports