Česká republika vs Turecko: Živý přenos, televizní kanál, čas zahájení a kde se dívat

Jak sledovat zápas mistrovství Evropy Česká republika vs Turecko, čas výkopu a týmové zprávy.

republika Che A krocan Ve skupině F se utkají o druhé místo Euro 2024 Když se ve středu střetnou dva národy na stadionu Volksparkstadion.

Přestože minule prohráli 3:0 proti Portugalsku, bude se Crescent-Stars muset vyhnout porážce, aby se připojil k lídrům skupiny ze skupinové fáze.

Na druhou stranu je to zápas, který musí vyhrát Ivan Hašek, který bude doufat, že Gruzie zároveň nešokuje Portugalsko v nepravděpodobné události.

Tady, cílová Poskytuje vám vše, co potřebujete vědět o tom, jak se dívat, včetně televizního kanálu, podrobností o streamování a dalších.

Česká republika vs Turecko Čas výkopu a hřiště

Zápas mistrovství Evropy mezi Českou republikou a Tureckem se hraje na Volksparkstadion v německém Hamburku.

Začíná v 15:00 EST V tento den Středa 26. červnav Amerika (USA).

Jak vidět Česká republika vs Turecko Online – televizní kanály a živé přenosy

v námZápas mistrovství Evropy mezi Českou republikou a Tureckem je možné sledovat online a živě streamovat Fubo, Sling TV, FS1, ViX A DirecTV Stream.

šek Živé centrum soutěže GOAL Pro aktualizace.

Jak se dívat kdekoli s VPN

Pokud jste v zahraničí, možná budete muset použít virtuální privátní síť (VPN) ke sledování her pomocí běžné streamovací služby. VPN atd NordVPN, umožňuje navázat zabezpečené připojení online během streamování. Pokud nevíte, kterou VPN použít, viz cílováPrůvodce nejlepšími VPN pro streamování her.

Skupinové zprávy a skupiny

republika Che Skupinová zpráva

Pokud dostanete Haška, zapotíte se Patrik Schick Pro důležitou remízu zároveň V Mojmir Side A Adam Hlošek Zvažte útok.

Dvojice z West Hamu Tomáš Suček A Vladimír Koufel Pokračování v XI.

Česká republika Možná XI: Staněk; Holz, Hranáč, Krejčí; Coufal, Souček, Provod, Doudera; Barák, Hlošek; Sidel

Novinky z tureckého týmu

s Mert Čunok Po uzdravení z problému s kolenem si bude muset šéf Turecka Vincenzo Montella vybrat mezi brankářem Besiktase a brankářem Manchesteru United. Altajský Bayindir Ve středu.

Irfan Khan Kahwesi A Arda Guler Po setřesení příslušných niggles je výběr k dispozici, ale Abdulkerim Bardaki Poslední dva zápasy byly pozastaveny kvůli jedné rezervaci.

Turecko možné XI: Démoni; Multur, Demiral, Ayhan, Kadioglu; Yukcek, Kalhanoglu; Akturkoglu, Guler, Yildis; Yilmaz

Osobní registrace

Níže je uveden přímý záznam posledních pěti setkání mezi Českou republikou a Tureckem ve všech soutěžích.

Užitečné odkazy