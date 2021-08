Česká republika vede v úvodním zápase olympijského basketbalu v Íránu 84: 78

SAITAMA, Japonsko (AP)-Patrick Oda získal 16 bodů, Blake Shelp přidal 14 a Česká republika promarnila 22bodový náskok, než v prvním zápase olympijského basketbalového turnaje mužů udržela Írán 84: 78. .

Jan Wesley přidal 11 za českou reprezentaci.

Behnam Yakhshali získal 23 bodů za Írán (0: 1), který se ve třetím a o 21 ve čtvrtém bodu prohnal, než dal dohromady svůj pokus o comeback. Mohammad Jamshidi získal 16 bodů a Hamed Haddadi 15 bodů a 10 doskoků, než zaútočil na Írán pozdě.

Jamshidi vyhrál o tři body, 1:10 zbývá nad Íránem v rozmezí 80-76, ale Shelp skóroval u každého z následujících českých majetků, aby pomohl zpečetit vítězství.

Írán otevřel čtvrtou čtvrtinu se skóre 15: 2, ve tříbodové hře Jakchšali se dostal na 69: 61 a zbývalo 5:39. Češi ve čtvrté směně minuli devět z prvních 10 střel z pole, když viděli, že se jejich náskok zmenšuje na jedničku poprvé od začátku druhé čtvrtiny.

Oba týmy se vrací hrát ve středu, protože Írán čelí v prvních zápasech skupiny USA a České republice s Francií.

