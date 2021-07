Česká republika uzavírá hranice, studenti jsou zmateni | Bangalore News

BANGALORA: 29letá Sunak Sinha Ray získala v březnu post výzkumné pracovnice v rané fázi v rámci aktivit Marie Sklodowska Curie (MSCA) a doufá, že v červnu tohoto roku zahájí doktorát v České republice.

Sinha, bývalý učenec Erasmus Mundus (2017-19), žil v Německu a o tři roky později se rozhodl vrátit do Indie, aby se setkal se svou rodinou a zahájil další kapitolu svého života v České republice.

“Nečekal jsem, že se tu zaseknu,” řekl a dodal, že požádal o schůzku na velvyslanectví v polovině dubna, ale nemohl předložit dokumenty, protože kvůli druhé vládní vlně byla uzavřena.

Tragicky nyní čeká, až dosáhne svého cíle, aby zahájil svůj výzkum transportu a modelování mikroplastů v půdě a vodě. „Moje smlouva začala 1. června. Musím být fyzicky zdatný, abych ji mohl podepsat. Zatím není stanoven žádný termín, ale nemohu si nechat ujít počáteční měsíční plat a zpoždění ve výzkumu. Od otevření mi může trvat pět až sedm týdnů velvyslanectví, “řekla Sinha.

Stejně jako Cinta zpomalila, přestože mnoho evropských zemí začalo otevírat své hranice studentům a držitelům víz, protože její práce končí v naději, že do České republiky zamíří stovky za studiem a prací.

Napsali četná prohlášení, dopisy a zaplavili Twitter hashtagy jako #TakeUsToCzech a #openczembind. Tito mladí lidé také zahájili petici na Change.org za více než 500 signatářů.

Ničí sny

Supra Chao, který je držitelem platného víza k doktorátu z oblasti životního prostředí a evoluce na univerzitě od září v České republice, se nyní obává, že přijde o místo.

“Česká republika povoluje pouze držitele biometrických karet s povolením k dlouhodobému pobytu. Tento zákaz rozbil sny stovkám studentů a rozdělil mnoho rodin. Nežádáme o šťastný výlet, ale musíme pokračovat ve studiu a kariéře,” Řekl Chao a dodal, že většina z nich byla plně očkována. Pokud vám dovolí cestovat, ujistěte se, že provedete izolační období a kontroly Govt u Govt Security.

Yogesh Singh, obyvatel Bangalore, který byl v červnu přijat na českou univerzitu, se obával, že ztratí celý rok, pokud nebudou znovu otevřena velvyslanectví a hranice.

Devatenáctiletý Basuda doufá, že se svou matkou, pražskou výzkumnicí, zahájí bakalářské studium chemie. “Měla jsem tam jet v polovině srpna se semestrem začínajícím 15. září,” řekla s tím, že její vstup bude zrušen a nebude se moci připojit k matce.

Měli by být osvobozeni: poradce

Studentští poradci říkají, že studenti jsou na konci epidemie. Kavya (jméno se změnilo), který za posledních šest let pomohl stovkám studentů cestovat do zahraničí za studiem, byl konzultantem známého poradce, který řekl, že situace je depresivní.

“Naléhavě žádám studenty, aby si nevybírali země s takovými předpisy. Studenti s dlouholetou tvrdou prací a sny v Austrálii a na Novém Zélandu opouštějí projekty nebo se stěhují jinam,” řekl s tím, že všechny země by pro studenty měly dělat výjimky.

“Bude to situace, která bude prospěšná pro všechny. Tito studenti ekonomicky přispívají do zemí a jsou připraveni se v případě potřeby očkovat a izolovat,” řekl.

“Hrdý výtržník. Oceněný odborník na kávu. Hodně padá. Typický webový fanatik. Twitter geek.”