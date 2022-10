Česká republika přikládá návštěvě emíra velký význam

Praha: Ministr průmyslu a obchodu ČR Josef Sekila potvrdil, že jeho země přikládá velký význam státní návštěvě Jeho Svatosti emíra šejka Tamima bin Hamada Al Thaniho ve spřátelené České republice.

V rozhovoru pro Qatar News Agency označil český ministr návštěvu za „velmi důležitou“ pro obě země a vyjádřil přesvědčení, že obchodní vztahy mezi Českou republikou a Katarem se vyvíjejí velmi dobře.

Dodal: „Podotýkám, že je to z našeho pohledu možná nejrychlejší vývoj mezi dvěma zeměmi, takže návštěva Jeho Výsosti je pro nás velmi důležitá a dává důležitost této spolupráci mezi našimi dvěma zeměmi.“

Ministr poznamenal, že Evropa se rozhodla co nejdříve zbavit dodávek energie z ruských zdrojů a dodal: „Je to jedinečná příležitost pro nové důvěryhodné partnery a myslím, že to bude také velmi důležitá součást diskuse mezi jeho Excelence prezident Miloš Zeman a Jeho Výsost šejk Tamim bin Hamad Al Druhý emír země o tom, jak prohloubit bilaterální spolupráci.

Upozornil, že Česká republika a Katar podepsaly loni v červnu smlouvu o zamezení dvojího zdanění a dalším logickým krokem je podpis smlouvy o hospodářské, obchodní a technické spolupráci mezi oběma zeměmi.

Dodal, že lepší spolupráce a lepší vztahy jsou plodné vždy, když je to výhodné pro obě strany a když obě země mohou využít své nejlepší znalosti, nejlepší technologie a pokročilé znalosti, zejména v energetice. Dodal, že tato spolupráce je za současných okolností velmi důležitá.

„Česká republika je pravděpodobně nejprůmyslovější zemí na světě a vyrábět velmi vysoký podíl na HDP a především stroje,“ řekl ministr.

Upozornil, že české firmy mohou nabídnout hodně, ať už v automobilovém sektoru, lékařském průmyslu, energetice, vybavení a strojírenství. Řekl: „Na druhou stranu nám samozřejmě může stát Katar nabídnout hodně v energetických odvětvích a jsou zde také oblasti, ve kterých můžeme spolupracovat a spojit znalosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie, informačních a komunikačních technologií. a chytrá města,“ s tím, že mezi oběma zeměmi existuje mnoho oblastí budoucí spolupráce.

O tom, jak Katar pořádal mistrovství světa ve fotbale Katar 2022, Sequela řekl, že to, čeho Katar v posledních letech dosáhl, byl prostě „příběh obrovského úspěchu“, a dodal: „V životě jsem již navštívil několik významných sportovních událostí. Vlastně bych rád poblahopřál Kataru k vítězství. S vyznamenáním bude první zemí v regionu, která bude mít příležitost zorganizovat mistrovství světa.“

A dodal: „Vskutku, když jsem navštívil katarský pavilon na Expo 2020 Dubaj, hned jsem věděl, že budou pořádat skvělý a speciální turnaj. Opravdu se na to těším a přeji Kataru to nejlepší a Katar bude mít příležitost obrátit všechny oči světa najednou a jsem si jistý, že Katar uspořádáte vynikající turnaj.“

Ministr dodal, že kdyby pár slovy popsal vývoj, jehož byl stát Katar svědkem, byl by to „velký úspěch“ a uzavřel: „Přeji katarskému týmu hodně úspěchů na turnaji. Mistrovství světa ve fotbale Katar 2022 bude významným zlomem v historii státu Katar, a to nejen ekonomicky, ale i politicky. Mohl by to být začátek nové éry hospodářské spolupráce. Těším se na tuto návštěvu a na budoucí spolupráci.