Některé scénické scény v kině vyvolávají emocionální vzedmutí s věrností pohledu na utlačovaného muže vyhrát závod. Žebro vítěze přerušující pásku v cíli, unavený úsměv běžce, vítězně zvednuté ruce, zvuk zvedajících se a chvějících se houslí, nakonec uvázané kolem krku. Byl tam Hasičské vozy Trefte do zlata: opravdu vám to sežralo srdce.

Jatopek, Mezinárodní soutěž České republiky o Oscara měla u pokladen obrovský úspěch a stala se životopisným filmem o běžecké legendě. Český dálkař Emil Sadobek (Vaklov News) získal na olympijských hrách v Helsinkách v roce 1952 tři zlaté medaile, vzešel odnikud – ve skutečnosti z továrny na boty Pata. Během natáčení v režimu sportovního zpravodajství nás režisér David Andrzej opakovaně vyzývá, abychom si vzali standardní kameru na celé hřiště a na chvíli se podívali do historie.

Ve skutečnosti byla historie hektickým místem. Československo bylo zničeno německou invazí a nyní bylo pevně pod botami Ruska, když Zátopek v neděli odpoledne začal běhat se svým manažerem reprezentovat továrnu na mistrovství Společenství v atletice. Jak vyhrává další trofeje a stává se národním hráčem, víme, že Československý sportovní svaz a vláda, která na to reaguje, vidí Jodபெpக்கkovu atletiku jako součást většího plánu. Může pro ně špehovat. Může být nucen soupeře napomenout. Má také pohodlné slabé místo: jeho žena Dana, příšerná olympijská oštěpařka (Martha Isova), byla součástí válečné vlády, která deportovala jejího otce. Může být formálně pokárána.

To vše bylo navrženo jako vzpomínka na příchod mladého běžce na dlouhé tratě Rona Clarka (James Freachville) v roce 1968 (ve skutečnosti 1966). Clark měl svůj vlastní dramatický příběh: překonal 17 světových rekordů, ale nikdy nezískal zlato ve sportu a nedokázal prolomit nějakou psychologickou bariéru. V této fiktivní verzi událostí však jeho příběh není zavěšen a nakonec je pohřben v nezáživném Friesvilleově představení. Izsova má spoustu odrazů, ale jeho postava byla také zredukována na několik širokých úderů. Když Dana získala vlastní zlatou medaili v Helsinkách, její manžel o ní mluvil pouze na její společné tiskové konferenci a obvinil ji, že se o sebe nestará. Není pochyb o tom, že film.

Samozřejmě jde o film o Zátopkovi; Je naprosto rozumné zaměřit se na něj. Nicméně, spisovatelé – Alice Nellis a John P. Ondresek s Mucho – je vidět, že chtějí, aby film byl víc o Jodobkovi než o sportovci. Jedním z nejpůvabnějších momentů filmu je jeho svatba, kde se s Danou schovají pod stůl a přísahají si, aby se nenudili. Nenudí se, ale muž je nepolapitelný. Ambice a zběsilost na jedné straně a vstávání na lhostejných večírcích a zpívání s kapelou na straně druhé, jen ho přesvědčovat, protože jeho spletité rozpory se mu naplno ukazují ve zprávách; V herectví je odhodlaný jako Zátopek v herectví.

Ondresek má však ten nejlepší instinkt pro zavádění vlastních systémů vyprávění: nepravidelnou běžeckou dráhu, kterou poprvé trénuje s Jatopkovým napětím; Na venkovské dráze ve Finsku byl viděn běžet sám během olympijského maratonu; Krizové kryty olympijské vesnice; Sebevědomé modernistické pražské letiště – výkladní skříň komunismu – kde potká Clarka. Ontrizkovo oko – a kamera Stephena Kučery – mají velikost a význam každého prostoru.

Má také oko. Když Clark poprvé dorazí do Zatopexova malého bytu, malá změť jídla signalizuje, že ho jeho žena opustila. Zátopek na to štětce; Nabubřelý Ron nemá v úmyslu klást otázky a rozchod páru se stává další nevyřčenou částí příběhu. Ale když jde Ron vyčistit rozbitou konvičku na mléko, všimne si slova zapečetěného na rukojeti: Helsinki 1952. Danino vítězné kopí je nasazeno na hlavu koštěte – ona ho opustí. Pěkný dotek. To nestačí Jatopek Vítěz.