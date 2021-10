Česká republika má potíže po hlasování poté, co prezident onemocněl | politické zprávy

Česká republika se ponořila do nejistoty poté, co byl prezident Miloš Zeman hospitalizován den poté, co ve všeobecných volbách v zemi porazil svého miliardářského populistického spojence Andreje Babiše.

77letý prezident, který hraje důležitou roli při jmenování jakéhokoli budoucího premiéra, byl krátce po setkání s Babišem převezen záchrannou službou do nemocnice a po příjezdu vypadal v bezvědomí, z nichž jeden viděl zvedat hlavu.

Ředitel Ústřední vojenské nemocnice v Praze Miroslav Zavoral uvedl, že prezident, který má podle místních médií problémy s játry a kvůli neuropatii nohou používá invalidní vozík, byl přijat kvůli komplikacím souvisejícím s nezveřejněným chronickým stavem.

„Známe diagnózu přesně, což nám umožňuje zacílit léčbu,“ řekl Zavoral s tím, že ke zveřejnění podrobností diagnózy nemá souhlas prezidenta. Bližší informace o Zeemanově stavu neuvedl.

V České republice vede prezident po volbách jednání s lídry stran, aby našel fungující většinu. Podle ústavy jeho pravomoci jmenovat předsedu vlády předávají předsedovi Sněmovny reprezentantů v případě uvolněného místa v kanceláři prezidenta.

Středová strana ANO vedená Babesem těsně prohrála parlamentní volby konané v pátek a v sobotu společně se středopravou koalicí.

Aliance liberálních pirátů/starostů společně získala 108 křesel v 200místné Sněmovně reprezentantů a uvedla, že hodlá sestavit vládu.

Zatímco však Babiš uznal, že Společně jako koalice získala více hlasů, stále doufal, že se uchytí u moci, a řekl: „pokud mi to prezident dovolí, budu vést jednání o sestavení vlády“.

Prezident, který je na invalidním vozíku, hlasoval ve svém oficiálním bydlišti kvůli zdravotním problémům necelý měsíc poté, co strávil osm nocí ve vojenské nemocnici.

Rána pro populismus

Podle ústavy může prezident jmenovat kohokoli předsedou vlády a nařídit mu, aby navrhl vládu, která musí do měsíce od svého jmenování čelit hlasování o důvěře ve Sněmovně reprezentantů.

Zeman před volbami řekl, že jmenuje vůdce největší vítězné jednotlivé strany, ne koalice, aby se pokusil sestavit vládu.

To by byli Babes, protože ANO získalo ze všech stran nejvíce hlasů.

Sedmašedesátiletý Zemanův spojenec Zeman od výsledků voleb nekomentoval své další kroky.

Peter Fiala (uprostřed), lídr Občanských stran (ODS) a Alliance Together (SPOLU) na premiéra, vystoupí na tiskové konferenci na volební akci Hnutí SPOLU v Praze poté, co aliance těsně vyhrála volby. [Stringer/EPA]

Sestavení vlády obvykle trvá týdny nebo měsíce, neexistují žádná možná data, než se svolá nová Sněmovna reprezentantů, a nějaký čas do měsíce po volbách.

Papis v současné době vede menšinovou vládu se sociálními demokraty, kterou donedávna mlčky podporovala komunistická strana, která v letech 1948 až 1989 vládla bývalému Československu.

Komunistům a sociálním demokratům se ale nepodařilo získat dostatek hlasů pro vstup do parlamentu.

Analytici považovali výsledek voleb za ránu populismu.

„Je to vítězství nejen pro Českou republiku, ale pro celou Evropu,“ řekl v České televizi Jerry Priban z Cardiff Law School.

„Je to důkaz, že i když nelze populisty úplně porazit, jejich postup lze zastavit a zvrátit,“ dodal.

Babiš, potravinářský, chemický a mediální magnát, čelí policejnímu obvinění kvůli údajnému podvodu na podporu Evropské unie a odporu bloku ke střetu zájmů jako obchodník a politik.

Minulý víkend vyšetřování Pandora Papers ukázalo, že použil peníze od svých offshore společností k financování nákupu majetku v jižní Francii v roce 2009, včetně zámku.

Odmítl jakékoli provinění a odsoudil obvinění jako pomlouvačnou kampaň.