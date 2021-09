Česká republika kupuje izraelskou protivzdušnou obranu, která nahradí staré sovětské vybavení

Praha, Česká republika Česká vláda v pondělí oznámila, že do roku 2026 nakoupí z Izraele čtyři baterie systému protivzdušné obrany krátkého dosahu Spider, které nahradí zbraně, jejichž platnost vypršela-sovětské výroby.

K akvizici dochází v době, kdy se země snaží modernizovat své vojenské vybavení – a dále zlepšit vztahy se svým již blízkým českým spojencem Izraelem.

Ministerstvo obrany oznámilo, že organizaci, kterou vytvořila izraelská státní agentura Raphael, poskytne 13,7 miliardy českých korun (540 milionů eur, 630 milionů dolarů).

Dohoda zahrnuje produkty více než 30 procent její hodnoty českých společností.

Ministerstvo v prohlášení uvedlo, že zvažovalo devět různých systémů od sedmi výrobců.

“Izraelský pavouk se ukázal jako jeden z nejefektivnějších ve srovnání. Je to řešení šité na míru českým požadavkům, v souladu se standardy NATO a se zapojením českého průmyslu,” stojí v něm.

Nákup koupil ministr obrany Lubomír Mednar jako krok směrem k odstranění systému sovětské výroby ze 70. let, který „nevyhovoval současným standardům protivzdušné obrany“.

Česká republika vstoupila do NATO v roce 1999, 10 let poté, co bývalé Československo svrhlo čtyři desetiletí diktátorské komunistické vlády.

Za poslední rok se vztahy mezi Izraelem a evropským národem sblížily.

Český ministr zahraničí Jacob Gulhanek cestoval v květnu do Izraele, aby vyjádřil solidaritu s teroristickou skupinou Hamas během nedávné bitvy. V březnu otevřela Česká republika své velvyslanectví v Jeruzalémě poté, co oznámila své plány v prosinci 2020.