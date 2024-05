Česká republika je známá svým loutkovým divadlem

Anna se brání a Giovanni opouští velitelský palác, pronásledován Annou, která ho chce potrestat. Její otec přispěchá na pomoc a je zabit Giovanni.

Jde o první z mnoha dramatických a komických scén Mozartovy opery Don Giovanni, komponované jako dar Praze. Když Mozart psal Příběh zkažené loterie, pravděpodobně si představoval okázalou inscenaci plnou dramatických efektů, emotivních scén a akce. Postavy větší než život.

Pravděpodobně nečekal, že tyto nadživotní postavy budou vysoké pouhé dvě stopy a budou vyřezávané ze dřeva – přesněji řečeno loutky.

Absurdní a zábavnou inscenaci Dona Giovanniho jsem viděl v pražském Národním divadle marionet, které v roce 1991 uvedlo první městskou loutkovou verzi Mozartovy opery a od té doby ji uvedlo 3000krát. Loutková opera a divadlo tvoří významnou součást pražské současné umělecké a kulturní scény, ale mají také kořeny v dlouhé tradici sahající až do 12. století, kdy se loutky využívaly při náboženských obřadech a lidových zvycích.

Dnes jsou součástí městského turistického průmyslu. Těžko se můžete toulat ulicí, aniž byste nenarazili na dřevěné loutky s provázky, které vás lákají dívat se na ně, jak tančí, nebo si je vzít domů jako drahý suvenýr. Tyto loutky, které čekají na oživení téměř na každém rohu, také dodávají návštěvníkovi pocit, že Praha je pohádka ožívající svými romantickými zámky a mosty, dlážděnými uličkami a zvuky Vivaldiho linoucími se z hřbitovů.

Produkce, kterou jsem viděl v National of „Don Giovanni“, doprovázená tím, co někdy znělo jako starý gramofon, byla zábavná, i když někdy hloupá a opakující se, protože loutky jsou omezené v tom, co mohou hrát. Příběh je ale dobře natočený a inscenace vás rozhodně rozesměje. Pohled na tento nádherný příklad české tradice výroby panenek vás může inspirovat k zamyšlení nad tím, jak tato forma umění odráží bohatou a kulturní historii země.