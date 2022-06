Česká republika chce během svého předsednictví EU pozvednout kandidátskou pozici Ukrajiny

Česká republika převezme 1. července na dobu šesti měsíců předsednictví v Radě Evropské unie a slogan „Evropa jako mise“ nahradí dosavadní slogan „Uděláme to pro Evropu lepší“.

Jaký je úkol, zatím vláda neprozradila. Ministr pro evropské záležitosti Mikolás Beck v rozhovoru pro Deník N řekl, že českou ambicí Ukrajiny je, aby se válkou zmítaná země stala kandidátskou zemí na členství v EU.

Podle Becka bude druhá část nového loga uvolněna jako překvapení 15. června. A co nepřekvapí, je hlavní úkol českého předsednictví: čelit ruské agresi proti Ukrajině. Důsledky invaze se budou pravděpodobně dále zrychlovat, protože se diskuse o této otázce začnou měnit v konkrétní návrhy.

Chceme, aby se ukrajinský proces sbližování s Evropskou unií posunul kupředu. Nemohu říci, nakolik je reálné, že se Evropské radě podaří v červnu dosáhnout dohody o udělení statusu kandidátské země. Moc bych si to přál, ale přece jen je tu určitý rozdíl pohledů. Pokud se tak nestane v červnu, uděláme vše, co bude v našich silách, aby se to během našeho předsednictví podařilo,“ řekl Beck s tím, že udělení statusu kandidátské země Ukrajině by mohlo být třešničkou na českém předsednictví.

Jednání se zúčastní i další země se statusem kandidátské země, jako je Moldavsko nebo Gruzie. Beck zdůrazňuje, že každá země má svou vlastní specifickou cestu.

V4 není skupina stejně smýšlejících zemí

Zásadním tématem bude energetická bezpečnost. Hlavním úkolem bude zajistit spravedlnost a solidaritu v případě, že Rusko zastaví vydávání. I když pravděpodobně nebude potřeba mechanismus solidarity s ropou, u plynu bude nezbytný.

Beck řekl, že koordinátorem by v takovém případě měla být Evropská komise. Česká republika bude rovněž upřednostňovat inovace a konkurenceschopnost pro odolnost evropské ekonomiky.

Další prioritou předsednictví by mělo být posílení evropské obrany a kybernetické obrany. Tento úkol je v kompetenci hlavního diplomata EU Josepa Borrella, ale podle Becka je zde dostatek prostoru pro rozhovory o společném nákupu a případně i společných vojenských jednotkách.

Beck se otázce ohledně možného hlasování proti Maďarsku o novém mechanismu právního státu EU vyhnul a tvrdil, že dojde k vládní debatě, protože rozhodnutí může mít vážné důsledky. Bek také řekl, že V4 je spíše komunikační platformou než skupinou podobně smýšlejících zemí.