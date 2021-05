Česká republika a Řecko – druhá zkouška Eurovize 2021

Šestý den Zkouška Eurovision 2021 Je na čase, aby Rotterdam udělal další dva kroky na úroveň Ahoy. Akce po jejich druhé zkoušce Česká republika A Řecko. Uvidíme nějaké zásadní změny na úrovni? Můžeme to zjistit

Druhá zkouška pro Eurovision 2021: Česká republika a Řecko

Penny Cristo “Omaga” z České republiky – druhá zkouška Eurovize 2021

Oliver: Tým Žádné významné změny z České republiky. Jeden z Pennyiných tanečníků nosí od první zkoušky černou čepičku místo růžové. Udělali štítek s brýlemi, které měla Penny na sobě, ale on zatlačil rámy pro svůj poslední běh. Píseň je stejně zábavná jako studiový střih, ale to kouzlo se na živé show ztratilo. Energie Penny je velmi nízká, mumlá mnoha náznaky a často zní dusivě. To není něco, na co jsme od české hvězdy zvyklí. Doufám, že se mu bude dařit dále se živým publikem, ale kvalifikace je ještě daleko.

Badreik: Penny je tak cool. Někdy je jeho chlazení nízkou energií. Protože měl na jevišti tolik času, že se nezdálo, že by dal všechno – zdá se být šílené říkat, kolik tančí. Naštěstí se zdá, že jde o případ, kdy se může snadno chopit. Konečně záblesk zářil jeho nejlepším a Pennyiným charismatem. Měl brýle na první dva výstřely, ale na třetinu byly pryč. Není známo, zda je bude nosit pro živé vystoupení.

„Poslední tanec“ Stephanie z Řecka – druhá zkouška Eurovize 2021

Oliver: Stefania je snadno uchazečem o nejlepší oblečení na Eurovision 2021. Jeho fialový oblek slouží Dame Dianě Rick Eleganze Skvělý. Řecký výkon je opět solidní, ale v inscenačním průmyslu trpí. Zpětná vazba je pěkná, ale barevná paleta je velmi zářivá s několika náznaky a potřebuje ještě větší vyhlazení efektů zelené obrazovky – i když se tentokrát Stefania’s Mitrif neotevře nesprávně. Celkově to pro oči není tak snadné. Je to však velmi silné a Stefania je pomalá, ale jistější se svými pohyby.

Badreik: Technicky to byla nejlepší zkouška pro Řecko. Zdá se, že všechny chyby byly smyty. Soucitně zůstává Stefanina mitrif po celou dobu výkonu nedotčena. To vše se spojilo, pokud jde o chorio a hlasy. V Stefaniných očích však existují nejisté pohyby. Scénu ještě nevlastní.

Fotografie: EBU / UVÁDĚNÍ ANDRES / THOMAS HANNES