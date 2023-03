Česká populace v roce 2022 poroste i přes nejnižší počet novorozenců od roku 2004 – Brněnský deník

V roce 2022 se do Česka přistěhovalo 57 000 lidí, 20 000 lidí zemi opustilo. Fotografický kredit: KB / Brněnský deník.

Praha 22. března (ČTK) – Počet obyvatel České republiky se loni zvýšil o zhruba 16 700 na 10,533 milionu. Vyplývá to z údajů, které včera zveřejnil Český statistický úřad (ČSU). Tento vzestup byl řízen výhradně imigrací; I přes meziroční pokles zemřelých byl počet narozených nejnižší za 17 let.

V roce 2022 se do Česka přistěhovalo 57 000 lidí, 20 000 lidí zemi opustilo.

V Česku se ale loni narodilo jen 99 834 miminek, meziročně o 12 000 méně a poprvé od roku 2004 pod 100 000.

Klesající porodnost souvisí s demografickými změnami, zejména s počtem žen v reprodukčním věku. Průměrný počet narozených dětí na jednu ženu v roce 2022 se navíc za rok snížil z 1,83 na 1,66. Podobná úroveň plodnosti byla u nás pozorována před šesti lety,“ uvedla Mikaela Němeková z odboru statistiky obyvatelstva ČSU.

Loni v Česku zemřelo 120 200 lidí, o 19 700 méně než předloni. Statistici už avizovali, že úmrtnost u všech věkových skupin nad 35 let v Česku loni klesla. Očekávaná délka života se opět zvýšila o dva roky, u mužů (76,1) a asi o 1,5 roku u žen (82), a vrátila se tak na předpandemickou úroveň z roku 2018.

Osoby starší 65 let budou do konce roku 2022 představovat 20,9 % populace, což je nárůst z 20,6 % před rokem a 17,4 % před devíti lety. Na konci loňského roku bylo 63,2 % obyvatel v produktivním věku, oproti 67,6 % na konci roku 2013.

V roce 2022 uzavřelo v České republice sňatek 54 500 párů, o 17 % více než v předchozím roce, ale asi o 400 méně než v roce 2019, což je vrchol šestiletého nárůstu počtu sňatků.

V roce 2022 se rozvedlo celkem 19 300 párů, o 1 800 méně než v předchozím roce.

Nejlidnatějším českým krajem byl na konci loňského roku Středočeský kraj s téměř 1,4 milionu obyvatel, následovaný Prahou s 1,29 milionu. Podle některých odhadů však v Praze trvale žije dalších 200 až 300 tisíc lidí bez oficiálního trvalého bydliště a desetitisíce tam dojíždějí za prací či školou.

Z dalších 14 krajů má přes 1 milion obyvatel Jihomoravský a Moravskoslezský kraj.

Počet obyvatel Prahy se loni zvýšil o 10 714 na téměř 1,29 milionu. Počet novorozenců převyšoval úmrtnost v hlavním městě, ale populační růst byl stejně jako v předchozích letech z velké části tažen lidmi, kteří se do hlavního města stěhovali.

Ze statistik vyplývá, že údaje o změně počtu obyvatel nezahrnují uprchlíky, kterým byla z Ukrajiny udělena dočasná ochranná víza kvůli ruské invazi. Stav dočasné ochrany získalo na konci loňského roku v Česku 432 tisíc lidí, vyplývá z údajů Informačního systému imigrační policie.

CSU nyní zpracovává údaje o obyvatelstvu, aby zjistil, kolik lidí s dočasnou ochranou lze zahrnout do demografie České republiky.

„Na základě údajů z jiných dostupných administrativních zdrojů lze jejich počet v ČR do konce roku 2022 odhadnout na 306 tisíc,“ napsali statistici především proto, že přesnější čísla budou k dispozici po aktualizaci administrativních dat. Ohledně prodloužení dočasné ochrany.

Nejvíce lidí s tímto onemocněním žije v Praze, středních Čechách a na jižní Moravě.



