Pražské regionální centrum pomoci Ukrajině ve čtvrti Visokani. (Foto: www.praha.eu)

Pražský magistrát 15. června uzavře Centrum pro uprchlíky z Ukrajiny ve Vysokani. Hlavní město tvrdí, že je přetížené a neexistuje žádný systém, jak uprchlíky přemístit do jiných oblastí, kde je méně práce.

Centrum bude uzavřeno na dobu neurčitou, dokud česká vláda nezavede systém přerozdělování uprchlíků nebo neuvolní zátěž regionu. Rozhodnutí oznámil primátor Zdeněk Hřib (Piráti) po dnešním jednání městského krizového výboru.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN – Starostové a nezávislí) reakci zjišťuje. „Dovednosti v Praze dlouhodobě přibývají. Jediný administrativní nástroj, který máme, je uzavření KACPU (Regionální asistenční centrum pro pomoc Ukrajině) a repatriace uprchlíků, jejichž dovednosti jsou stále k dispozici,“ řekl Hřib.

Praha tvrdí, že se potýká s velkým přílivem uprchlíků, který je podle primátora čtyřikrát vyšší než ostatní oblasti. KACPU ve Wisokani, které řádně slouží Středočeskému kraji i Praze, dosud odbavilo více než 90 000 uprchlíků.

Protože většina římských uprchlíků z Ukrajiny se díky přijímacímu systému stala bezdomovci a žili na hlavním nádraží v Praze, byla uprchlická „stanová městečka“ postavena v okolí Malajsie a Troje. Starosta odsoudil vládu za to, že nevytvořila systém přerozdělování uprchlíků.

Podle Hřiba místo toho, aby navrhla konkrétní kroky, které má vláda učinit, dává městu důvody, proč není možné takový systém vytvořit. Primátor říká, že pražské středisko pro příjem uprchlíků zůstane zavřené, dokud město nezjistí, že se zátěž přesunula mezi regiony, a vláda nastavila adekvátní pobídková opatření k přemístění uprchlíků.

„Jakmile se návrh objeví na stole, sejde se krizový výbor a bude jednat,“ řekl starosta. Na hlavním nádraží v Praze navíc neziskové organizace již neposkytují humanitární pomoc a kritizují město Prahu a vládu ČR.

„Litujeme, že politici z Brocka s námi nejednali a nepřišli se smysluplnými návrhy na řešení situace na hlavním nádraží v hlavním městě. Odmítáme jakékoli represe ze strany ministerstva policie a vnitra.“ Rombraha Informoval o tom server Romea.cz.

Praha na rozdíl od jiných měst v zemi nemá ve středočeském kraji místo, okamžitý nedostatek uprchlíků tak nevyřeší nedostatek azylových domů. Podle starosty to potvrzuje rozbor vypracovaný vládou ČR i rozbor vypracovaný organizací. Lidé v nouzi.

Město oznámilo, že centrum pro uprchlíky cestující vlakem bude uzavřeno a bude jim řečeno, aby se přesunuli do jiných oblastí než do Prahy. Nyní jsou to tři měsíce poté, co jí vláda nařídila, aby prověřila aktuální úkryty na svém území a zda jsou jejich provozovatelé ochotni přijmout uprchlíky z Ukrajiny, jsou tyto regiony nuceny se o uprchlíky postarat.

Město nyní platí 140 Kč [EUR 5.65] Z vlastního rozpočtu na osobu a den na toto ubytování, kromě příspěvku hrazeného státem, s tím po uplynutí lhůty přestane. „Nechceme přijímat nouzová opatření, chceme si to pořádně promyslet, takže to analyzujeme,“ řekl Harib.