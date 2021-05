Česká krejčí zemřela při holocaustu, ale její návrhy na výstavě v Českém národním muzeu stále žijí

Cedar Rapids – V roce 1939 poslal Paul Sternad židovského muže žijícího v Praze ke své rodině ve Spojených státech. Čeští Židé čelili rostoucímu pronásledování; Jeho rodina přišla o práci a on pomáhal své ženě Hedwigě vyrábět umělé kůže a hedvábné květiny pro vlastní podnikání. Před nacistickou invazí byla Hedvika, která se jmenovala Heidi, výrobcem oděvů s vlastním ateliérem a posílala kresby šatů, které navrhla.

Strnad doufal, že jim jejich rodiny pomohou získat vstupní víza do Spojených států. To se nestalo. Díky přísnému systému imigračních kvót a antisemitismu ve Spojených státech bylo v daném roce povoleno vstoupit do země jen málo Čechů. Pár byl deportován do Tereziánského koncentračního tábora zvaného Theresin v českém jazyce a zemřel v roce 1942 ve varšavském ghettu.

Ale šaty, které navrhla Hedwig Strnad, jsou živé a jsou vystaveny na nové výstavě „Šitá historie z holocaustu“ v České a Slovenské národní knihovně a muzeu.

Je to důležitý příběh zobrazující ženu, která žila v Praze. „Je to její příběh o pokusu o útěk z Československa v roce 1939,“ řekla kurátorka muzea Stephanie Kuhn. Nevyšli a ona a její manžel nakonec zemřeli, ale tyto návrhy a její příběh stále existují. “

Poté, co Paul Strnad poslal návrhy svému bratranci v Milwaukee, skončili ve sklepě a objevili se o několik desítek let později, když byly darovány Židovskému muzeu v Milwaukee. Muzeum uzavřelo partnerství s Kostýmním obchodem divadla Milwaukee Repertory Theater, aby jej uvedlo do života. Lidé z módního obchodu provedli rozsáhlý výzkum materiálů a technik dostupných v roce 1939, zkoumali starodávné vzory, dokončovali látku sítotiskem a ruční malbou, aby odpovídala Strnadovým kresbám. Pro každé šaty vytvořili štítek s podpisem zkopírovaným ze Strnadových dopisů.

„Právě jsme skončili s výrobou tohoto obrovského množství materiálu, těchto nových artefaktů, které jsou součástí tohoto dědictví paměti,“ řekla Molly Dubinová, kurátorka Židovského muzea v Milwaukee.

Pořadač obsahující kopie kreseb a vzorníků plátna je součástí nabídky pro lidi, kteří chtějí získat cit pro materiály a bližší pohled na kresby.

Židovské muzeum v Milwaukee zapůjčilo šaty do muzea a České a slovenské národní knihovny, kde budou vystaveny do 21. března. Muzeum je v tuto dobu otevřeno pro veřejnost v pravidelných hodinách.

Strnadovi byli spolu s mnoha umělci a hudebníky posláni do terezínského koncentračního tábora. Soundtrack hrající v pozadí výstavy je záznam hudby napsané vězni tábora. Na jedné ze stěn jsou kopie dětských kreseb vytvořených v táboře ze sbírky knihovny a Českého a slovenského národního muzea.

Byly vyrobeny v letech 1943 až 1944 jako součást výtvarných lekcí pro děti, které tam věznily umělec Friedel Decker Brandeis.

Skryla karikatury ve dvou kufrech v dětské koleji a poté byla poslána s většinou svých studentů do Osvětimi, kde byli zabiti v plynových komorách.

Cohen uvedl, že grafika, hudba a návrhy kostýmů jsou malá okna pro potenciální budoucí výtvory, které byly ztraceny, když byly zničeny celé generace židovského života v Evropě.

„Ztracený lidský život byl tragédií, ale lidské nápady, kreativita a řešení také zemřely,“ řekl Cohn. „Tato výstava je příběhem této svobodné ženy, ale je také největším příběhem.“

Dubin řekla, že doufá, že vidět šaty pomůže tuto ztrátu vyjádřit.

„Plnili jsme sen, který se nikdy nenaplnil, přinést světu Hedyho kreativitu a museli jsme jej naplnit spravedlností,“ řekla. Je to příběh ztraceného talentu, myšlenky oživení talentů. Máme toto kulturní a intelektuální vakuum se vším, co v holocaustu zaniklo. “

Šaty na výstavě „Historie šití z holocaustu“ zahrnují tyto organzové večerní šaty v šedé barvě s květinovými akcenty. Natáčelo se v Českém a Slovenském národním muzeu v Cedar Rapids ve středu 9. prosince 2020. Heidi a Paul Strnad poslali Heidiho návrhy rodině v Americe, když se pokoušeli uniknout z Prahy a holocaustu. (Liz Martin / The Gazette)

