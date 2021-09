Česká krajně pravicová strana bude požadovat jako cenu podpory referendum „cheksit“

Šéf strany Tomio Okamura ve středu řekl, že krajně pravicová SPD, která může příští měsíc hrát roli při sestavování nové české vlády, požádá kabinet, aby navrhl legislativu, která by mohla vést k referendu o vystoupení z Evropské unie.

ANO v čele s premiérem Andrejem Babišem pravděpodobně získá největší podíl hlasů ve volbách 8. – 9. Října, ale může mít potíže s vytvořením většiny, protože jeho úřadující partneři hlasují na nebo pod hranicí 5% pro vstup do parlamentu.

Dvě hlavní opoziční skupiny odmítají vstoupit do vlády s Babišem kvůli tomu, co říkají, že jde o střet zájmů jako zakladatele podnikatelského impéria.

To by mohlo z Okamurovy protievropské strany, strany proti NATO nebo Svobody a přímé demokracie udělat partnera v jednáních, což ANO nevyloučilo. Průzkumy veřejného mínění stanovily hodnocení strany na zhruba 10%.

Slib navrhnout zákon o pořádání referend, což v současné době není možné, řekl Okamura, bude stát svoji cenu. Pokud by taková legislativa byla zavedena, pravděpodobně by to umožnilo občanům podat petici, aby navrhli hlasování, což znamená, že Okamura by mohl pomoci ji zorganizovat.

„Jedním z předpokladů je, aby prohlášení vlády … zahrnovalo zákon o referendu včetně možnosti konání referenda o možném vystoupení z Evropské unie nebo NATO,“ řekl Okamura novinářům po setkání s prezidentem Milošem Zemanem, jehož role bude moderování po volbách. Jednání a jmenování předsedy vlády.

Sociálně demokratická strana už roky podporuje odchod z Evropské unie a referendum o brexitu. Průzkum provedený CVVM v červenci ukázal, že 66% Čechů podpořilo členství v EU, zatímco 28% uvedlo, že země by neměla být v EU.

Předchozí pokusy o uzákonění zákona o referendu v Parlamentu se zastavily, ale Okamurův krok by jej mohl zařadit zpět na pořad jednání – navzdory tomu, co se zdálo být hlavní překážkou v jeho cestě.

Babesova vláda se postavila proti zákonu o referendu, který by umožňoval hlasovat o takových otázkách, jako je členství v EU. Vláda také argumentovala vysokou hranicí podpisů pro konání referenda.

Jakékoli navrhované právní předpisy o referendech vyžadují ústavní většinu tří pětin obou komor Parlamentu, čehož je obtížné dosáhnout, pokud jsou právní předpisy rozdělující, vzhledem k tomu, že Senát ovládá proevropská opozice.

Senát je volen střídavě po dobu šesti let a v rámci systému první strany, který obvykle vylučuje extremistické kandidáty.